Не львы, а зубры: каменные стражи дома Пашкова на Литейном вернулись в вестибюль после реставрации

В главном вестибюле дома Пашкова на Литейном проспекте завершились реставрационные работы. Особое внимание специалистов было уделено двум статуям зубров, выполненным в натуральную величину, которые вновь заняли свои исторические места. О возвращении скульптур сообщили в городской администрации.

Эти фигуры устанавливались здесь ещё в 1901 году. С правой стороны от входа располагается работа Гуго Залемана под названием "Зубр мычащий", а слева – скульптурная композиция Роберта Баха "Зубр шагающий".

Их появление связано с деятельностью Департамента уделов, который в прошлом находился в стенах этого здания и занимался вопросами земель и лесов императорской семьи, в том числе и Беловежской пущей – местом обитания зубров.

Реставраторы выявили и устранили многочисленные дефекты: трещины, сколы, а также отслаивание красочного слоя и лака.

Поверхности скульптур были изрядно загрязнены за прошедшие десятилетия. После очистки специалисты индивидуально подобрали оттенки для каждой части, чтобы максимально приблизиться к первоначальной авторской задумке.

Был кропотливо восстановлен сложный многослойный слой покрытия, создающий эффект бронзы на гипсовых фигурах. Также в самом вестибюле обновили мозаичный пол и вернули подлинную схему освещения, соответствующую проекту XIX века. Отреставрированы деревянный тамбур и рамы исторических окон.

Сооружение построили в 1841–1845 годах, а после революции дом неоднократно перестраивался, здесь разместились разные государственные учреждения, и часть внутреннего убранства была утрачена.

Изменения затронули и планировку, над дворовыми корпусами был добавлен третий этаж. В 2024 году глава города Александр Беглов согласился с предложением Союза реставраторов организовать на базе этого здания многофункциональное пространство для профессионального обмена опытом и проведения образовательных, культурных встреч.

К настоящему моменту новые реставрационные работы охватили большую часть парадной анфилады второго этажа. Уже приведены в порядок Танцевальный зал, Красная и Зеленая гостиные, гостиная в стиле рококо, спальня, гардеробная и ванная.

