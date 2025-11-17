Городовой / Город / Штиль в царстве тесных метров: доля микроквартир в Петербурге почти не изменилась
Штиль в царстве тесных метров: доля микроквартир в Петербурге почти не изменилась

Опубликовано: 17 ноября 2025 03:55
Доля микростудий в новом жилье заметно снизилась в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону.

В течение последних шести месяцев наблюдается уменьшение доли малогабаритных квартир в экспозиции крупных застройщиков России.

Сейчас этот показатель составляет 8,6% от общего объёма жилья, выставленного на продажу в городах с крупным населением.

Представители рынка подтвердили «Известиям» сокращение предложения маленьких квартир в некоторых мегаполисах страны.

Снижение объемов строительства малых квартир началось во второй половине 2024 года. Причиной послужил запрет на возведение жилья площадью менее 28 квадратных метров, который сначала ввели в Москве.

С наступлением 2025 года такой же запрет появился и в области, а другие регионы страны рассматривают возможность аналогичных ограничений.

Самое значительное сокращение доли квартир с небольшим метражом отмечено в Нижнем Новгороде, Москве, а также в Уфе и Ростове-на-Дону. Между тем, в Казани, Челябинске, Волгограде и Омске этот показатель даже немного вырос.

Практически прежним предложение подобных квартир осталось в Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Тюмени и Красноярске.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург занимает второе место по числу заявок на жилищные кредиты среди российских городов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
