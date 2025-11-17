Штиль в царстве тесных метров: доля микроквартир в Петербурге почти не изменилась

В течение последних шести месяцев наблюдается уменьшение доли малогабаритных квартир в экспозиции крупных застройщиков России.
Сейчас этот показатель составляет 8,6% от общего объёма жилья, выставленного на продажу в городах с крупным населением.
Представители рынка подтвердили «Известиям» сокращение предложения маленьких квартир в некоторых мегаполисах страны.
Снижение объемов строительства малых квартир началось во второй половине 2024 года. Причиной послужил запрет на возведение жилья площадью менее 28 квадратных метров, который сначала ввели в Москве.
С наступлением 2025 года такой же запрет появился и в области, а другие регионы страны рассматривают возможность аналогичных ограничений.
Самое значительное сокращение доли квартир с небольшим метражом отмечено в Нижнем Новгороде, Москве, а также в Уфе и Ростове-на-Дону. Между тем, в Казани, Челябинске, Волгограде и Омске этот показатель даже немного вырос.
Практически прежним предложение подобных квартир осталось в Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Тюмени и Красноярске.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург занимает второе место по числу заявок на жилищные кредиты среди российских городов.