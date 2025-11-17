За сугробы придётся платить: «Городовой» готов выписывать зимние штрафы петербургским собственникам

В Санкт-Петербурге восемь мобильных комплексов с технологией искусственного интеллекта «Городовой» начали работать в особом зимнем режиме. Теперь их основная задача заключается в обнаружении наледи и снежных шапок на крышах зданий.
Такой переход связан с изменчивой погодой в городе, когда показатели температуры колеблются от отрицательных к положительным значениям, сообщает пресс-служба ГАТИ.
Специалисты рекомендуют владельцам нежилых строений и различных объектов уделять внимание состоянию крыш и своевременно очищать их от наледи. При выявлении нарушений собственникам грозит штраф — его сумма составляет 100 тысяч рублей.
Благодаря новому алгоритму в комплексах, система может оперативно фиксировать скопления снега и льда, появившиеся после осадков.
Ранее в Петербурге проходил месячник по благоустройству, во время которого особое внимание уделяли внешнему виду фасадов.
В этот период «Городовой» также был задействован для контроля за чистотой стен. В результате профилактических мероприятий аппарат оформил 70 административных наказаний за нанесённые граффити.