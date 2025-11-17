Городовой / Город / Культурная столица не в форме: Петербург не пробился в «здоровую» десятку регионов
Культурная столица не в форме: Петербург не пробился в «здоровую» десятку регионов

Опубликовано: 17 ноября 2025 05:29
По данным Росстата за 2024 год, ежедневно курят 16,3% россиян, ещё 2,3% делают это время от времени.

Петербург улучшил свои позиции по показателю приверженности жителей здоровому образу жизни, однако в десятку лидеров регион не вошёл.

Согласно свежему рейтингу, составленному РИА Новости, первое место занял Дагестан, за ним следуют Чеченская республика и Ингушетия, которая ранее находилась на восьмом месте.

В списке лучших регионов по здоровому образу жизни десятку замыкают Тульская область, Адыгея и Московская область. Петербург в этом году поднялся с двадцатой на одиннадцатую строчку, а Москва оказалась на семнадцатом месте.

Авторы рейтинга опирались на семь критериев, где учитывались такие параметры, как потребление алкоголя и табака, уровень наркозависимости, увлечение спортом, а также условия труда населения.

По информации Росстата за 2024 год, ежедневно курят 16,3% жителей страны, ещё 2,3% делают это время от времени. В основном привычка курить встречается в возрасте от 35 до 59 лет. При этом, если сравнивать с прошлым годом, доля курящих уменьшилась.

Что касается употребления алкоголя, в среднем по России в 2024 году на человека пришлось 7,8 литра спиртного, что на 0,2 литра больше результата 2023 года. Для сравнения, в период с 2018 по 2021 год этот показатель находился на уровне 7,3–7,4 литра.

В то же время растёт число людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. Министерство спорта России сообщает, что в 2024 году такими занятиями систематически увлечены 60,3% населения, что превысило прошлогодний показатель на 3,5%.

Ранее «Городовой» рассказал про популярный тренажер.

Автор:
Юлия Аликова
Город
