Культурная столица не в форме: Петербург не пробился в «здоровую» десятку регионов

Петербург улучшил свои позиции по показателю приверженности жителей здоровому образу жизни, однако в десятку лидеров регион не вошёл.
Согласно свежему рейтингу, составленному РИА Новости, первое место занял Дагестан, за ним следуют Чеченская республика и Ингушетия, которая ранее находилась на восьмом месте.
В списке лучших регионов по здоровому образу жизни десятку замыкают Тульская область, Адыгея и Московская область. Петербург в этом году поднялся с двадцатой на одиннадцатую строчку, а Москва оказалась на семнадцатом месте.
Авторы рейтинга опирались на семь критериев, где учитывались такие параметры, как потребление алкоголя и табака, уровень наркозависимости, увлечение спортом, а также условия труда населения.
По информации Росстата за 2024 год, ежедневно курят 16,3% жителей страны, ещё 2,3% делают это время от времени. В основном привычка курить встречается в возрасте от 35 до 59 лет. При этом, если сравнивать с прошлым годом, доля курящих уменьшилась.
Что касается употребления алкоголя, в среднем по России в 2024 году на человека пришлось 7,8 литра спиртного, что на 0,2 литра больше результата 2023 года. Для сравнения, в период с 2018 по 2021 год этот показатель находился на уровне 7,3–7,4 литра.
В то же время растёт число людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. Министерство спорта России сообщает, что в 2024 году такими занятиями систематически увлечены 60,3% населения, что превысило прошлогодний показатель на 3,5%.
