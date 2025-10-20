«Сэкономлено 7%»: почему петербуржцы пересматривают бюджет — от еды до парковок

Народный гнев в комментариях о ценах и доходах.

Россияне пересматривают свои потребительские привычки, демонстрируя все большую склонность к экономии.

Как пишут "Известия", темпы роста расходов в магазинах за семь месяцев 2025 года заметно снизились: с 13–14% в январе до 6% к концу июля.

Розничный товарооборот за восемь месяцев вырос всего на 2,2%, что в четыре раза меньше, чем годом ранее.

Особенно сильно замедлился спрос на непродовольственные товары, а в продуктовом ретейле темп роста упал до 2% против 6–8% в прошлом году.

Молодежь в авангарде экономии: 79% снижают расходы

Стремление к экономии охватило все возрастные группы, но среди молодежи оно особенно выражено: 79% опрошенных стараются тратить меньше.

Треть граждан готовы сократить расходы в одной категории, чтобы увеличить их в другой.

Наряду с этим, рекордных значений достигла доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги — 56%.

Причины экономии: Падение доходов и рост цен

Эксперты связывают эти тенденции с падением реальных доходов населения. Все чаще сокращаются премии, а число занятых на неполной ставке продолжает расти.

Петербуржцы, делясь своим опытом в социальных сетях, рисуют картину непростой экономической реальности.

«При таких тарифах и ценах на все уже не до одежды. На еду и на лекарства едва хватает», — сетует один из жителей.

Другой, с иронией, отмечает:

«Мы теперь на парковки копим».

Качество под вопросом: «Гадость продают по люкс цене»

Серьезные нарекания вызывает качество товаров.

«Раньше хоть выбор качественных товаров был, пусть и цена высокая. А сейчас гадость продают по люкс цене: как в одежде, так и в продуктах», — пишет петербуржец.

Возникает вопрос об обратной связи с властью:

«Мы же не требуем правительство больше внимания уделять на эти вопросы, или они просто нас игнорируют. Понятно же, где они сами одеваются и что едят».

Народный гнев: Депутаты, подорожание и отсутствие реакции

Комментарии отражают растущее недовольство и ощущение игнорирования со стороны властей.

«Депутаты подгоняют к нищете, чтобы рожать начали больше», — выражает мнение один из пользователей.

Другой прямо указывает на очевидную причину:

«А так и не догадаться — почему меньше покупают и экономят! Подорожало все».

Отсутствие каналов для прямого диалога с властью, где можно было бы озвучить обоснованные требования, усугубляет ситуацию.