«Копят на сигнализацию»: вход в Лувр для граждан РФ резко подорожал
«Копят на сигнализацию»: вход в Лувр для граждан РФ резко подорожал

Опубликовано: 28 ноября 2025 11:45
С января цена билета в Лувр для посетителей из стран за пределами Европы, в том числе из России, вырастет на 45 процентов.

С 14 января 2026 года посетителей Лувра, прибывающих из стран за пределами Европейского союза и Европейской экономической зоны, включая Россию, ждёт значительное повышение стоимости билетов. Для них цена возрастёт с 22 до 32 евро, то есть увеличится сразу на 45 процентов.

Стоимость билетов для граждан стран Евросоюза, Норвегии, Лихтенштейна и Исландии меняться не будет, пишет «АТОР».

Руководство музея рассчитывает, что подобная мера обеспечит дополнительный приток средств до 20 миллионов евро ежегодно. Планируется, что вырученные средства будут направлены на восстановление экспонатов, устранение внутренних проблем и обновление системы охраны после недавнего инцидента с кражей.

Власти Франции объявили, что такие разные тарифы вскоре будут действовать и в других крупнейших музеях страны, включая Версаль.

Многие зарубежные гости оказались удивлены подобной инициативой. Сообщается, что изменения начнут применяться к большинству знаковых культурных объектов в стране уже через два года.

Реакция в социальных сетях оказалась неоднозначной. Одни пользователи из России выражают радость, что успели побывать в Лувре по прежней цене, другие не разделяют оптимизма. Появились и ехидные комментарии:

«Решили подкопить на новую сигнализацию?»

Напомним, с 1 декабря увеличится стоимость билета в Эрмитаж.

Автор:
Юлия Аликова
Город
