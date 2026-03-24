Корь в классе: школу в Петербурге частично закрыли на карантин

В одной из петербургских школ выявили случай кори. Ученик пятого класса школы № 204 в Центральном районе почувствовал резкое ухудшение самочувствия, после медицинского обследования подтвердилось заболевание корью.
Мальчика сразу изолировали, а всех непривитых детей перевели на дистанционное обучение до начала весенних каникул. Об этом «КП‑Петербург» сообщили в администрации Центрального района.
В учреждении провели все необходимые противоэпидемические мероприятия, массовые школьные события перенесли на начало четвёртой четверти.
Несмотря на то, что в соцсетях произошедшее назвали «вспышкой», в администрации округа эту формулировку опровергли и подчеркнули, что ситуацию тщательно контролируют.