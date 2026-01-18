Городовой / Полезное / «Кормим патогены»: после совета микробиолога покупной хлеб под запретом в моем доме
«Кормим патогены»: после совета микробиолога покупной хлеб под запретом в моем доме

Опубликовано: 18 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
хлеб
Фото: Городовой.ру

Магазинный хлеб, который многие считают безопасным и привычным продуктом, может таить в себе неожиданные риски. Микробиолог Дмитрий Алексеев в эфире YouTube-шоу «Сама Меньшова» объяснил, в чём заключается основная опасность современной выпечки.

По словам специалиста, проблема кроется в изменённой технологии производства. Традиционный хлеб готовился на натуральной закваске — симбиозе молочнокислых бактерий и диких дрожжей.

Этот долгий процесс ферментации не только придавал хлебу характерный вкус и аромат, но и расщеплял сложные углеводы и сахара. Современный же хлеб, по мнению Алексеева, часто лишён полезной микробиоты.

«Из него вытащили бактерии, оставили только дрожжи. Здесь сахара много остаётся, если посмотреть в состав этого хлеба, ещё и добавляют сахар, чтобы было вкусно», — поясняет эксперт.

В результате получается продукт, богатый быстроусвояемыми углеводами и сахарами, которые не были полностью переработаны в процессе брожения. Попадая в организм, такой хлеб, как считает микробиолог, может способствовать питанию нежелательной микрофлоры кишечника.

«Этим хлебом мы кормим патогены и ещё их туда привносим», — заключает Дмитрий Алексеев, рекомендуя обратить внимание на хлеб, приготовленный по старинным технологиям на натуральной закваске.

Автор:
Игорь Мустафин
