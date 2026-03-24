Корни пустит даже старая палка: 3 средства в воду - чудо-укоренитель для черенков готов

Пришла весна, время укоренять заготовленные черенки и высаживать их в землю. Чаще всего для укоренения приобретают специальные составы, но можно обойтись и подручными средствами.
На канале "Дача, сад и огород" рассказывают, как приготовить жидкость для укоренения самостоятельно, корни пустит даже старая палка. Подходит средство и для черенков комнатных цветов, и для плодовых деревьев и кустарников. Если укореняете дачное растение, то количество ингредиентов для состава нужно взять больше.
Для приготовления состава нужно взять:
- 1 стакан воды;
- 0,5 ст. л. жидкого мёда;
- сок 1 крупного листа алоэ;
- 0,5 ч. л. древесной золы.
Как готовить укоренитель дома
Сначала в воду вмешиваем мёд. Когда он растворится, из листа алоэ выдавливаем сок и также отправляем его в стакан. Для состава лучше брать старые листья алоэ, с нижней части растения. Чтоб эффект был лучше, можно подержать лист несколько дней в морозильной камере, так активные вещества перейдут в своё самое мощное состояние.
Добавляем в стакан золу и хорошо перемешиваем, чтобы почти не было осадка. Теперь в стакан можно ставить черенок, у которого необходимо нарастить корни. Оставляем его на несколько дней и удивляемся. Корни появятся очень быстро, примерно в 2 раза скорее, чем в обычной воде.
Стоит отметить, что если вы заготовили черенки с осени и хранили их в прохладном месте, то перед тем, как ставить их в укоренитель, нужно занести растения в тепло. Пусть они постоят несколько часов, а лучше ночь. Только после этого можно отправлять растения в раствор для укоренения, так эффект будет быстрее, чем если сразу из прохлады ставить их в укоренитель.
Теперь вам и покупные укоренители не нужны, поможете быстро помочь нарастить корни любому черенку, он будет готов к высадке в почву всего за несколько дней.
Ранее издание "Городовой" сообщало, как можно вырастить рассаду астр для своей дачи.