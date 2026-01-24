Кошмар на вашей кухне: какая повседневная привычка угрожает здоровью всей семьи

Использование одной и той же разделочной поверхности для различных типов продуктов способно привести к угрозе для здоровья.

На этом акцентировала внимание Ксения Кузнецова, доцент университета РОСБИОТЕХ, рассказывая «Газете.Ru» об опасности перекрестного переноса бактерий.

Как пояснила специалист, микроорганизмы, присутствующие на не прошедших обработку мясе, рыбе или птице, такие как кишечная палочка и сальмонеллы, могут попасть на овощи или другие продукты, которые не подвергаются последующему нагреву.

Это приводит к риску возникновения острых желудочно-кишечных инфекций или пищевого отравления.

По словам эксперта, промывание досок, даже с применением специальных средств, не гарантирует полного избавления от микробов.

Как деревянные, так и пластиковые поверхности имеют мелкие поры и царапины, в которых остаются частицы пищи и колонии бактерий, удаляемые с трудом.

Чтобы снизить вероятность подобных последствий, Ксения Кузнецова рекомендует использовать отдельные доски для различных категорий пищевых продуктов.

Для удобства определяется маркировка по цветам, что помогает легко различать назначение каждой поверхности.

Красная предназначена для сырого мяса;

Синяя — для рыбы и морепродуктов;

Зелёная — под овощи и зелень;

Белая — для хлебобулочных изделий;

Жёлтая — для приготовленной пищи.

Разделение досок помогает предотвратить опасные инфекции и избежать путаницы на кухне. Особенно важно иметь отдельные поверхности для сырья и продуктов, не требующих тепловой обработки, поскольку вероятность заражения здесь наиболее высока.