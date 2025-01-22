Кот-прапорщик из Москвы вслед за петербургским служебным псом может получить награду: правда, теперь международную

Голосовать за очаровательного номинанта можно хоть каждый день!

Вслед за петербургским псом Маджаром, получившим медаль Росгвардии в конце декабря 2024 года, еще один пушистый герой может прославиться, но уже на международном уровне. Кот-прапорщик Анатолий из пожарной части Москвы номинирован на престижную премию «Мой ласковый и нужный зверь».

Эта премия отмечает вклад животных в жизни людей и их особые заслуги. История Анатолия также трогает сердца и доказывает, что коты тоже могут быть отважными и нужными.

Кот Толик появился в пожарной части в 2020 году. Во время тушения пожара огнеборец Сергей Черня нашел котенка и посадил его в пожарную машину. После вызова команда решила оставить малыша в части. Так у котенка появился дом, а у пожарных – верный друг.

В декабре прошлого года коту Анатолию присвоили специальное звание – прапорщик внутренней службы. У него уже есть миниатюрные погоны, а в скором времени появится и форменная одежда.

Проголосовать за пушистого прапорщика можно по ссылке. С каждого устройства можно проголосовать один раз в день, и количество голосов никак не ограничено.

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