Козыри на стол: «Зенит» раскрыл старт на матч с «Крыльями Советов»

9 ноября 2025 15:54
В Самаре в 13:00 стартует спортивный матч.

Стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч против команды «Крылья Советов» опубликован официальной пресс-службой. На поле выйдут: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Глушенков и Педро. Также были объявлены запасные, среди которых Михаил Кержаков, Евгений Латышонок, Юрий Горшков, Страхиня Эракович, Роман Вега, Андрей Мостовой, Ярослав Михайлов, Александр Ерохин, Александр Соболев и Лусиано.

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена», судьёй назначен Сергей Карасёв. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.

Юлия Аликова
