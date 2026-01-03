Крабовые палочки: польза или иллюзия? Диетолог ставит точку

Крабовые палочки широко используются в России, особенно в зимний праздничный сезон, когда входят в состав традиционного салата. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечернему Санкт-Петербургу», что в составе этого продукта не содержится крабового мяса.

Однако, как отмечает специалист, при условии выбора качественного варианта определённая польза всё же имеется.

Основу крабовых палочек составляет сурими — это рыбий фарш, часто из минтая, хека и близких им видов. В процессе изготовления к фаршу добавляют крахмал для скрепления и красители, предпочтительнее, если они природного происхождения.

В результате продукт сохраняет некоторые питательные свойства исходной рыбы: витамины и минералы, среди которых можно выделить фосфор, кальций, калий и магний.

Особое внимание заслуживает белок, содержащийся в палочках. По словам эксперта, он характеризуется высоким качеством, поскольку содержит весь необходимый набор аминокислот и легко усваивается организмом. Соломатина отмечает:

«Главное — он легко усваивается, даже в отличие от белка мяса. Потому что мясо долго лежит в желудке, переваривается желудочным соком. Людям с заболеваниями ЖКТ, пожилым, детям мясо переварить достаточно сложно, а рыба — очень хороший продукт для них».

Дополнительно врач акцентировала внимание на том, что стоит выбирать продукты без избытка крахмала, с минимальным содержанием искусственных вкусовых и цветовых добавок.

В этом случае возможна определённая польза для организма. Несмотря на это, у крабовых палочек есть и некоторые нюансы, требующие внимания потребителей.

Продукт быстро теряет свежесть, особенно если в составе мало консервантов. Как объяснила Соломатина, "по сути это фарш, и в таких продуктах быстрее размножаются различные бактерии. Поэтому для крабовых палочек очень важны условия хранения".

Помимо этого, в составе имеется соль, поэтому людям с заболеваниями почек, склонностью к отёкам или повышенным давлением следует употреблять их умеренно.

Диетолог напомнил о возможности возникновения реакции у людей с аллергией на рыбу и морские продукты, а также при индивидуальной непереносимости.