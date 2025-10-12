Красивая обертка, а внутри пусто: как на «Ленфильме» туристов «разводят»

Побывать на «Ленфильме» — звучит как маленькая мечта любого, кто вырос на советском кино. Но на практике экскурсия по легендарной студии оказывается не совсем тем, что ждут зрители, привыкшие к закадровым историям и запаху плёнки.

Билет стоит от 1440 до 1800 рублей, и вроде бы обещают многое: костюмы, реквизит, павильоны, машины из фильмов. В холле встречают часы из «Гамлета» и замок из «Золушки» — настоящий, хоть и размером с игрушку.

Дальше — костюмы Екатерины II, декорации, витрины с предметами из «Собачьего сердца» и «Старика Хоттабыча», голова профессора Доуэля, туфелька Жеймо, макет «Авроры». Всё как положено — символы, запах пыли, стеклянные витрины и ощущение, что вот-вот появится кто-то из киномифа.

Однако за фасадом ностальгии — довольно жёсткий порядок. В павильон пускают только если он пуст, фотографировать внутри нельзя — «производственное помещение». Почему нельзя снимать красный пол и чёрные стены, никто толком не объясняет. Даже экскурсовод, как вспоминают посетители, отвечает без эмоций и неохотно.

Главное разочарование — не в реквизите, а в людях. Ведущая экскурсии — возрастная сотрудница, которая, по идее, должна хранить десятки историй со съёмок. Но вместо живых рассказов о ляпах, режиссёрах и закулисье — короткие замечания вроде «не шептаться», «не ходить без дела». Атмосфера студии превращается в школьную перемену под надзором.

Те, кто приходил за магией, уходят с чувством неловкости: музей есть, экспонаты есть, но души — нет. Процесс создания фильмов остаётся за кадром. Зато подробно рассказывают про историю здания и бывший ресторан «Аквариум». Возможно, кому-то этого достаточно, отмечает туристка на ЖЖ.

Но те, кто ждал вдохновения, уходят с мыслью, что на «Ленфильме» теперь умеют производить только одно — ностальгию по тому времени, когда здесь снимали кино, а не экскурсии.