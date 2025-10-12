Петербуржцы провели расследование: в каком отделе служит Павел Семенов из «Невского»

На входе вас не встретит дежурный.

Фанаты сериала «Невский» давно поняли: искать преступников — полдела, куда интереснее вычислить, где снимали саму историю. Петербуржцы включили внутреннего сыщика и по фасадам, окнам и даже углам тротуаров нашли точный адрес «легендарного отдела» Семёнова.

Оказалось, здание, в котором по сюжету работает главный герой, находится вовсе не в центре, как кажется на экране, а на улице Мира, 15/1 — с заездом со стороны Дивенской, напротив дома 5.

В жизни там никакого отдела нет, но фасад идеально подошёл для кадра: кирпичные стены, арочный проезд, окна с решётками и типичный питерский двор-колодец.

Другие полицейские участки из сериала тоже нашли свои реальные «двойники». Например, то самое здание, куда перевели Стрельцова в шестом сезоне, стоит на улице Нахимова, 8/2 — неподалёку от библиотеки имени Ломоносова, передает Киноафиша.

А сцены драк, побегов и спасений разбросаны по всему городу: герой бежит от канала Грибоедова — и чудесным образом оказывается уже на Каменноостровском проспекте, а эпизод с Ингой снимали вообще в Кронштадте.

Даже квартира персонажа Антона Васильева существует на карте — проспект Маршала Блюхера, 51/1. Так что если захочется прогуляться по следам героев «Невского», необязательно быть оперативником. Достаточно просто хорошо знать город — и внимательно смотреть по сторонам.