От декабристов до маленьких пациентов: события 12 октября, оставившие след в истории Петербурга

День 12 октября в Петербурге ознаменован событиями, охватывающими разные сферы жизни города — от судьбоносных встреч на поле боя до создания медицинских учреждений, призванных спасать жизни.

12 октября (по старому стилю) 1771 года на Невском проспекте, где сейчас возвышается Казанский собор, открылся Императорский воспитательный дом с родильным госпиталем.

Это было первое родовспомогательное учреждение в России, основанное на средства П. А. Демидова.

Екатериной II было издано предписание, гарантировавшее тайну и анонимность для женщин, ищущих помощи:

«Всех женщин, приходящих для разрешения от бремени, привратнику следует принимать тотчас и ни о чем не спрашивать; если женщина и лица своего не хочет показывать, ей разрешается все сохранять в тайне».