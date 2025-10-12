От декабристов до маленьких пациентов: события 12 октября, оставившие след в истории Петербурга

День 12 октября в Петербурге ознаменован событиями, охватывающими разные сферы жизни города — от судьбоносных встреч на поле боя до создания медицинских учреждений, призванных спасать жизни.
1771: рождение надежды и тайна родовспоможения
12 октября (по старому стилю) 1771 года на Невском проспекте, где сейчас возвышается Казанский собор, открылся Императорский воспитательный дом с родильным госпиталем.
Это было первое родовспомогательное учреждение в России, основанное на средства П. А. Демидова.
Екатериной II было издано предписание, гарантировавшее тайну и анонимность для женщин, ищущих помощи:
«Всех женщин, приходящих для разрешения от бремени, привратнику следует принимать тотчас и ни о чем не спрашивать; если женщина и лица своего не хочет показывать, ей разрешается все сохранять в тайне».
Младенцы, рожденные здесь, передавались в воспитательный дом. В 1784 году была создана школа для повивальных бабок, что заложило основу для профессиональной подготовки медицинских кадров.
1818: генерал на страже города и его трагическая судьба
12 октября (19 августа по старому стилю) 1818 года Михаил Андреевич Милорадович, российский генерал, герой войн с Наполеоном, был назначен градоначальником Санкт-Петербурга.
Его дальнейшая судьба оказалась трагичной. Во время Восстания декабристов 14 декабря 1825 года он получил смертельные раны от заговорщиков: пулевое ранение от Каховского и штыковую рану от Оболенского.
Эти даты — лишь фрагменты богатой истории Петербурга, демонстрирующие его развитие в области социальной поддержки, медицины и обороны.