Городовой / Город / Красивые — не значит вкусные: Роскачество раскрывает, как выбрать по‑настоящему спелые мандарины
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
603 рубля — и всё равно лишь второе: Петербург уступил лидерство по среднему чеку в кофейнях Город
Мраморная тайна: как 300-летняя скульптура, пропавшая в море, оказалась в Эрмитаже Общество
Этот город под Петербургом скрывает пирс, на котором испытывали «Ленина» — и одну из красивейших кирх региона Город
От капель к хлопьям: в Петербурге дождь превратится в мокрый снег Город
Бюджетно и комфортно: самый оптимальный способ добраться из Петербурга в Москву с ветерком Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Красивые — не значит вкусные: Роскачество раскрывает, как выбрать по‑настоящему спелые мандарины

Опубликовано: 7 декабря 2025 17:11
Красивые — не значит вкусные: Роскачество раскрывает, как выбрать по‑настоящему спелые мандарины
Красивые — не значит вкусные: Роскачество раскрывает, как выбрать по‑настоящему спелые мандарины
Городовой ру

Эксперты советуют внимательно осматривать цитрусовые перед покупкой и не выбирать фрукты с повреждённой кожурой.

В зимний сезон на прилавках появляется большое количество мандаринов, однако не все из них оказываются одинаково качественными. Елена Спеценко, возглавляющая Центр компетенций в сфере пищевой безопасности Роскачества, объяснила, на что стоит обращать внимание при выборе этих фруктов. Она рекомендует избегать мандаринов с повреждённой кожурой: такая поверхность может свидетельствовать о ненадлежащем хранении.

Также специалист советует отказаться от покупки плодов с заметной коричневой сеткой или мягкими участками на кожуре. Подобные признаки нередко указывают на испорченность продукта и потерю свежести. Если в упаковке замечена плесень, то брать целый ящик не стоит, поскольку грибки быстро распространяются между фруктами.

По словам Спеценко, зрелый мандарин отличается насыщенным ароматом, равномерным цветом и ощутимой тяжестью, что означает достаточное содержание сока. Наличие зеленых пятен или зелёного "хвостика" сигнализирует о том, что фрукт недозрел. У переспелых экземпляров кожура становится твёрдой, а сами плоды теряют упругость и уменьшаются в массе.

Хороший признак — кожура, которая легко отделяется от мякоти. — отметила Елена Спеценко.
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью