Красивые — не значит вкусные: Роскачество раскрывает, как выбрать по‑настоящему спелые мандарины

В зимний сезон на прилавках появляется большое количество мандаринов, однако не все из них оказываются одинаково качественными. Елена Спеценко, возглавляющая Центр компетенций в сфере пищевой безопасности Роскачества, объяснила, на что стоит обращать внимание при выборе этих фруктов. Она рекомендует избегать мандаринов с повреждённой кожурой: такая поверхность может свидетельствовать о ненадлежащем хранении.
Также специалист советует отказаться от покупки плодов с заметной коричневой сеткой или мягкими участками на кожуре. Подобные признаки нередко указывают на испорченность продукта и потерю свежести. Если в упаковке замечена плесень, то брать целый ящик не стоит, поскольку грибки быстро распространяются между фруктами.
По словам Спеценко, зрелый мандарин отличается насыщенным ароматом, равномерным цветом и ощутимой тяжестью, что означает достаточное содержание сока. Наличие зеленых пятен или зелёного "хвостика" сигнализирует о том, что фрукт недозрел. У переспелых экземпляров кожура становится твёрдой, а сами плоды теряют упругость и уменьшаются в массе.
Хороший признак — кожура, которая легко отделяется от мякоти. — отметила Елена Спеценко.