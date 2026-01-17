Городовой / Город / Крещенские купания: мужчины в два раза преданнее традиции, чем дамы
Заправки под прицелом ФАС: проверят цены на продукты первой нужды Город
Врач раскрыл секрет: как высыпаться в нон-стоп ритме и супер-восстанавливаться Город
Часовая сенсация: сколько минимум заплатят за один час труда в России – готовятся перемены Город
Почему февраль пощадит трудяг: в какую неделю россияне будут работать всего четыре дня? Город
РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить? Город
Крещенские купания: мужчины в два раза преданнее традиции, чем дамы

Опубликовано: 17 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

Мужчины поддерживают традицию крещенских купаний вдвое чаще женщин. Эксперты сообщили, что 14% трудоспособных граждан намерены окунуться в прорубь в январе. В исследовании участвовали 1600 человек из различных регионов.

Мужчины оказались самыми активными в вопросе соблюдения этого обычая. Среди них 17% регулярно участвуют в купаниях, тогда как среди женщин таких только 7%. Молодые люди до 35 лет выражают наибольший интерес к этой традиции.

Шесть из десяти респондентов признались, что никогда не пробовали окунуться в ледяную воду на Крещение.

Автор:
Юлия Аликова
Город
