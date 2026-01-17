Крещенские купания: мужчины в два раза преданнее традиции, чем дамы

Мужчины поддерживают традицию крещенских купаний вдвое чаще женщин. Эксперты сообщили, что 14% трудоспособных граждан намерены окунуться в прорубь в январе. В исследовании участвовали 1600 человек из различных регионов.
Мужчины оказались самыми активными в вопросе соблюдения этого обычая. Среди них 17% регулярно участвуют в купаниях, тогда как среди женщин таких только 7%. Молодые люди до 35 лет выражают наибольший интерес к этой традиции.
Шесть из десяти респондентов признались, что никогда не пробовали окунуться в ледяную воду на Крещение.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».