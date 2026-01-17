Городовой / Город / Крещенские купели без стужи: Петербуржцев ждет редкое тепло вместо мороза
Крещенские купели без стужи: Петербуржцев ждет редкое тепло вместо мороза

Опубликовано: 17 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Крещенские праздники в Петербурге и области встретят мягкой погодой. Ожидается, что в ближайшие дни регион окажется под влиянием тёплых воздушных масс, поступающих с северо-запада через Скандинавию. По словам Александра Колесова, главного специалиста городского Гидрометцентра, этот поток воздуха пройдёт через Финляндию и затронет даже северные районы области.

Колесов пояснил:

«Это тепло пройдёт через Финляндию, но и на севере Ленинградской области потеплеет. Так что в какой-то момент ещё может сложиться та ситуация, когда в Луге температура почти -15 градусов, а к Выборгу уже 0 градусов подходит».

В понедельник, 19 января, в регионе ожидается от минус одного до минус шести градусов мороза в течение дня. Аналогичные значения температур возможны и 20 января. Существенное похолодание, по оценке специалиста, придёт только после этих чисел.

Падение температуры прогнозируется ближе к 22–24 января, когда на северо-запад России начнёт поступать холодный воздух с восточного направления. Только тогда в регионе может вновь установиться заметный мороз. До этого погода будет оставаться относительно комфортной для зимы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
