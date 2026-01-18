Крещенское купание может обернуться бедой: советы реаниматолога, которые спасают жизни

Если после купания в ледяной воде человек чувствует недомогание или возникают тревожные симптомы, необходимо оценить его общее состояние и срочно вызвать скорую помощь. Этот совет дал Олег Кузнецов, возглавляющий отделение реанимации в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Он пояснил, как действовать в подобных ситуациях.

Кузнецов отметил: если пострадавший не дышит и не приходит в сознание, необходимо немедленно приступить к наружному массажу сердца и выполнять искусственную вентиляцию легких. Если дыхание у человека сохранено, его нужно аккуратно уложить на бок. Такое положение помогает предотвратить западание языка и снизить риск остановки дыхания.

При признаках переохлаждения пострадавшего следует быстро переодеть в сухие вещи и укутать пледом. Также рекомендуется дать теплое питье, но делать это можно только если пострадавший находится в сознании. Важно обеспечить доступ к профессиональной медицинской помощи как можно скорее.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».