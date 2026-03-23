Городовой / Город / «Кресты» могут ожить за счёт льготного кредита: Петербург меняет облик культурного наследия
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Кресты» могут ожить за счёт льготного кредита: Петербург меняет облик культурного наследия

Опубликовано: 23 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Собственник комплекса «Кресты» в настоящее время занимается разработкой концепции проекта.

В Петербурге на реставрацию бывшей тюрьмы «Кресты» могут направить льготный кредит по федеральной программе, запущенной в 2024 году банком «Дом.РФ».

По этой программе объекты, связанные с культурным наследием, могут получить кредиты по ставке до 9 % годовых.

Условия программы и объекта

Собственник комплекса «Кресты» сейчас занимается разработкой концепции проекта, после чего будет определён его тип адаптации и рассмотрен вопрос финансирования.

По оценкам, стоимость реализации проекта составляет около 15 млрд рублей, что примерно 400 тыс. рублей за 1 квадратный метр при общей площади комплекса 41,2 тыс. м².

Ставки и перспективы

Для проектов из Петербурга по программе предусмотрены ставки от 6 до 9 %: гостиничные проекты — под 6 %, прочие — под 9 %.

При этом среднерыночные ставки для девелоперских проектов сейчас находятся на уровне около 18–19 % (ключевая ставка плюс 2–4 %).

Эксперты отмечают, что «Кресты» имеют хорошие шансы получить льготное финансирование, но процесс может затянуться из‑за большого количества необходимых подтверждающих документов от заёмщика, сообщает "ДП".

Строительный концерн «КВС» рассчитывает получить разрешение на реконструкцию «Крестов» к лету текущего года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью