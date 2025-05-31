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Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность

Опубликовано: 31 мая 2025 19:31
Крик на троицком мосту
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность
Городовой ру

Как ролик в соцсетях превратил Троицкий мост в эпицентр позитива.

В Петербурге может появиться новая, необычная традиция — кричать с моста. Все началось с простого, но оригинального приглашения горожанина, которое появилось в социальных сетях:

«Каждый первый четверг месяца в 7 утра встречаемся на Троицком мосту покричать».

От двух энтузиастов до десятков горожан

Парень из Петербурга, автор этой идеи, не ожидал, что кто-то откликнется, но на следующее утро на мосту появилась Алина. Вместе они пили кофе, болтали, смеялись — и, конечно, кричали. Это — яркий пример того, как небольшая инициатива может перерасти во что-то большее.

Опубликованный ролик быстро разошелся по Сети — люди были поражены такой необычной идеей. Теперь кричать с моста хотят уже не двое, а десятки человек. Вероятно, на следующую встречу придут еще больше, если, конечно, не поленятся встать пораньше.

Выплеснуть эмоции под петербургским небом: почему крик стал новым способом самовыражения для горожан?

В суете большого города, когда жизнь кипит и бурлит, иногда хочется выплеснуть эмоции. И что может быть лучше, чем сделать это на свежем воздухе, глядя на Неву? Крик — это не просто звук, а способ освободиться от накопившегося напряжения, почувствовать себя живым и услышанным.

Троицкий мост — место силы: как знаковое место Петербурга превратилось в площадку для выражения чувств.

Троицкий мост давно стал одним из символов Петербурга — местом, где можно любоваться красотой города, наслаждаться рассветами и закатами. Теперь он может стать местом, где люди собираются не только для созерцания, но и для того, чтобы делиться своими эмоциями, чувствами и переживаниями.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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