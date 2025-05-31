Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность

В Петербурге может появиться новая, необычная традиция — кричать с моста. Все началось с простого, но оригинального приглашения горожанина, которое появилось в социальных сетях:

«Каждый первый четверг месяца в 7 утра встречаемся на Троицком мосту покричать».

От двух энтузиастов до десятков горожан

Парень из Петербурга, автор этой идеи, не ожидал, что кто-то откликнется, но на следующее утро на мосту появилась Алина. Вместе они пили кофе, болтали, смеялись — и, конечно, кричали. Это — яркий пример того, как небольшая инициатива может перерасти во что-то большее.

Опубликованный ролик быстро разошелся по Сети — люди были поражены такой необычной идеей. Теперь кричать с моста хотят уже не двое, а десятки человек. Вероятно, на следующую встречу придут еще больше, если, конечно, не поленятся встать пораньше.

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