Кронштадт чтит 120-летие подводных сил: митинг с ветеранами и внучкой легендарного Маринеско
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кронштадт чтит 120-летие подводных сил: митинг с ветеранами и внучкой легендарного Маринеско

Опубликовано: 19 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Участники возложили цветы к памятнику.

В Кронштадте прошли празднования 120-летия подводных сил России. Утром на базе Ленинградской военно-морской базы прошел торжественный митинг, о чем рассказали в пресс-службе администрации Кронштадтского района.

Участники мероприятия

В событии участвовали глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, депутат петербургского Заксобрания Михаил Барышников, ветераны ВМФ, военнослужащие и внучка Героя Советского Союза, «Подводника №1» Валентина Евгеньевна Маринеско.​

Основные действия

Участники почтили память, возложив цветы к памятнику Александру Маринеско и экипажу подлодки С-13. Кроме того, цветы были принесены в Сквер Подводников — к монументу героям-подводникам Краснознаменного Балтийского флота.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью