Кронштадт чтит 120-летие подводных сил: митинг с ветеранами и внучкой легендарного Маринеско

В Кронштадте прошли празднования 120-летия подводных сил России. Утром на базе Ленинградской военно-морской базы прошел торжественный митинг, о чем рассказали в пресс-службе администрации Кронштадтского района.
В событии участвовали глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, депутат петербургского Заксобрания Михаил Барышников, ветераны ВМФ, военнослужащие и внучка Героя Советского Союза, «Подводника №1» Валентина Евгеньевна Маринеско.
Участники почтили память, возложив цветы к памятнику Александру Маринеско и экипажу подлодки С-13. Кроме того, цветы были принесены в Сквер Подводников — к монументу героям-подводникам Краснознаменного Балтийского флота.