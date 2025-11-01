Кронштадтский чугун, переживший царей и Сталина: куда исчез секрет «вечных» мостовых России

Посмотреть на уникальную технологию мощения мостовых можно в Музее истории Кронштадта.

Уже во второй половине XIX столетия улицы Кронштадта стали известны благодаря особым мостовым из чугуна, которые десятки лет не требовали обновления.

Эта технология, ныне малоизвестная, и по сей день считается примером выдающихся инженерных решений отечественных специалистов.

Во многом она стала возможной после поездки управляющего местным пароходным заводом Александра Соколова в Соединённые Штаты, где он познакомился с подобным способом мощения на улицах Нью-Йорка и Бостона.

Соколов, вернувшись в Россию, предложил собственную улучшенную конструкцию, дополнив оригинальные американские плиты специальными выемками и выступами для лучшего сцепления.

На заводе в Кронштадте отлили первые партии таких элементов, которые удачно выдержали испытания.

Уже с 1860 года по указу великого князя Константина началось широкое внедрение этого решения на улицах города.

К 1866 году суммарная длина чугунных мостовых в Кронштадте превышала три километра. По воспоминаниям инженера Н. П. Эйлера, это покрытие отличалось значительной прочностью и долговечностью, превосходя аналоги в европейских городах того времени.

Несмотря на довольно высокую стоимость работы — 38 рублей серебром за сажень, такое вложение быстро оправдывало себя, поскольку покрытия не нуждались в ремонте десятилетиями.

Однако в годы Великой Отечественной войны ситуация изменилась. В 1941 году, с началом блокады Ленинграда, чугунные плиты демонтировали для изготовления корпусов противотанковых и противопехотных мин.

С тех пор эта уникальная технология практически перестала существовать.

До нашего времени уцелели лишь отдельные небольшие участки исторического мощения. Сегодня они считаются единственными на планете сохранившимися фрагментами чугунной мостовой XIX века.

Оригинальные плиты можно увидеть и в Музее истории Кронштадта, где они хранятся как пример мастерства российских инженеров.