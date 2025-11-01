Обязанности петербургских пожарных 1899 года: долг, честь и никаких сигарет на посту

В 1899 году для пожарной команды Санкт-Петербурга была составлена инструкция, детально регламентирующая обязанности каждого служителя.

Распоряжением Градоначальника, генерал-майора Н.В. Клейгельса, пожарные были обязаны нести службу, руководствуясь высокими моральными принципами и строгой дисциплиной.

Святое дело несения помощи: Миссия петербургского огнеборца XIX века

Инструкция начиналась с возвышенного наставления:

«Служба в пожарной команде… есть дело достойное, честное и высоконравственное».

Пожарный служитель воспринимался как «первый и главный защитник» для тех, кто попал в беду.

«Забывая себя, пренебрегая опасностью, он обязан спешить на помощь постигнутым бедствием, бороться с грозной стихией, напрягая все усилия и применяя всю свою ловкость и умение, в сознании, что он служит высокому, святому делу несения помощи бедствующим ближним».

Главной наградой считалось «чувство нравственного удовлетворения», испытываемое по совершении «доброго и священного дела».

«Не для вида только, а для действительной пользы»: Обязанности пожарного XIX века

«Это великое дело возлагает на каждого пожарного следующие обязанности», — гласила инструкция, перечисляя целый свод правил.

Во-первых, «непоколебимая преданность Государю Императору» и добросовестное исполнение службы «не для вида только, а для действительной пользы».

Далее следовало предписание вести «жизнь трезвую, честную, ни в чем незазорную», соблюдать опрятность и всегда быть «одетым по форме», служа «примером в этом отношении не только службе, но и вне оной».

Как пожарные доносили друг на друга по велению Градоначальника?

Пожарные должны были «заботиться о добром имени и чести своего звания». Инструкция обязывала их «узнав о нечестном поступке или непристойном поведении товарища, в особенности при пожаре, доложить о том своему брандмейстеру».

Строгая дисциплина была краеугольным камнем службы, требуя «строго и точно соблюдать дисциплину» и «точно и добросовестно исполнять все служебные обязанности».

Трезвость, примерность и личные заботы

Служебные сведения должны были усваиваться в течение первых двух недель. В вопросах, касающихся службы, пожарный должен был обращаться к своему непосредственному начальнику.

«По делам же, лично до него относящимся и не касающимся службы, он может обращаться и к брандмейстеру, но не иначе, как с ведома своего непосредственного начальника».

Важным было и личное самочувствие:

«Он не должен скрывать своих болезней и о случившемся с ним нездоровье обязан доложить без замедления».

Отлучаться из части можно было только с разрешения.

Запрет на курение и важность доброго имени

«Каждый пожарный должен иметь и вне казармы бодрый и молодцеватый вид и соблюдать в точности правила отдания чести».

Особое внимание уделялось недопущению дурных привычек:

«Курение табаку на улице и на пожаре всем пожарным служителям запрещается».

Эта комплексная инструкция отражает не только требования к профессионализму, но и к нравственному облику служителей, чья деятельность считалась «высоконравственной».