Суровая или слякотная? Что сулит Петербургу зима 2025–2026 по версии ученых и народных примет
Суровая или слякотная? Что сулит Петербургу зима 2025–2026 по версии ученых и народных примет

Опубликовано: 1 ноября 2025 11:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Наступающая зима в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обещает быть переменчивой, с существенными колебаниями температуры. В декабре 2025 года жители Северной столицы заметят холод,

Наступающая зима в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обещает быть переменчивой, с существенными колебаниями температуры.

В декабре 2025 года жители Северной столицы заметят холод, который будет ощутимее, чем в том же месяце минувшего года.

Этот месяц останется в рамках региональных климатических нормативов, однако разница по сравнению с предыдущей зимой может быть существенной.

Самые низкие температуры зима принесет в январе 2026 года: синоптики ожидают, что морозы будут сильнее по сравнению с январём 2025-го.

На всей европейской части страны температура в этот период опустится ниже, чем год назад, сообщает Neva.Today.

Февраль, напротив, станет временем ощутимого потепления: температурный режим окажется выше средних многолетних значений. Это позволит жителям региона почувствовать облегчение после холодного месяца.

Специалисты считают, что завершение зимы пройдёт в более благоприятной атмосферной обстановке.

С приходом ранней весны петербуржцев ждёт продолжение климатической оттепели. Средние температурные значения в марте прогнозируются выше установленных норм.

Народные приметы

Пока научные службы выстраивают подробные прогнозы, внимательные горожане обращаются к опытам прошлых поколений.

Народные наблюдения, сложившиеся на основе поведения растений и животных, нередко совпадают с научными выводами.

Эксперты подчёркивают, что за многими приметами стоит природная адаптация к ожидаемым изменениям.

Рассмотрим несколько традиционных признаков, по которым наши предки определяли характер зимы:

  • Если рябины появилось много – зима ожидается холодная и снежная, поскольку дерево обеспечивает птиц кормом заранее.
  • Раннее пожелтение и быстрый листопад осенью обычно сулят приближение холодной и ранней зимы.
  • Изобилие опят осенью тоже считается предвестником морозов.
  • Птицы, которые начинают рано искать укрытие или воробьи, распушающие перья – это, по поверьям, к метели и стуже.

Объединяя анализ климатических моделей и народных предостережений, можно эффективнее спланировать приготовление к грядущей зиме.

Ожидается, что погода с декабря изменится, а январское похолодание сменится потеплением к концу сезона.

Автор:
Юлия Аликова
Город
