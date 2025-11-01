«Серебряный возраст» в моде: свыше 200 тысяч петербуржцев уже с картой — какие льготы она дает пенсионерам?

В Северной столице число обладателей карты горожанина «Серебряный возраст» достигло 200 тысяч человек, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Эта карта входит в городскую инициативу поддержки пожилых людей и действует только в этом регионе. Забота о людях зрелого возраста входит в число основных задач города до 2030 года.
С марта 2025 года владельцы карты получили возможность бесплатно оформить электронный сертификат на сумму 1,5 тысячи рублей.
На эту сумму они могут приобретать входные билеты в 39 крупнейших музеев Санкт-Петербурга.
За восемь месяцев текущего года такой возможностью воспользовались 112 тысяч горожан.
Общая стоимость льготных билетов, купленных по программе, составила 21 миллион рублей. Представители городской администрации отмечают, что подобной меры поддержки ранее не было в других регионах страны.