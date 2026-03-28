Городовой / Полезное / Круче уксуса и соды: фруктовый "компот" от накипи следа не оставит, чайник чист, как в день покупки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Круче уксуса и соды: фруктовый "компот" от накипи следа не оставит, чайник чист, как в день покупки

Опубликовано: 28 марта 2026 14:43
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как почистить чайник от накипи без химии

Известковый налет — постоянная проблема в регионах с жесткой водопроводной водой. Он оседает на стенках чайника и со временем ухудшает вкус воды. Его можно заметить и в виде белых частиц, плавающих в кипятке. Сами по себе они не опасны, но пить чай с такой «добавкой» неприятно.

Специальные гели и порошки против накипи хорошо работают, но многие хозяйки предпочитают очищать чайник натуральными средствами, считая их более безопасными. Один из самых простых и доступных способов избавиться от налета — обычный фрукт.

Лимон помогает решить эту проблему быстро и безопасно. Способом делятся хозяйки на форумах.

  • Налейте в чайник воду примерно наполовину.
  • Выжмите в воду сок половины лимона (можно бросить и саму кожуру).
  • Вскипятите воду, дайте ей немного остыть, затем слейте.
  • Прокипятите чайник еще раз с чистой водой, чтобы убрать остатки лимонной кислоты и запах.

Если налет сильный, процедуру повторяют дважды, используя "компот" из целого лимона.

Лимонная кислота эффективно размягчает известковые отложения и одновременно дезинфицирует поверхность. При этом лимон стоит недорого, а результат не уступает магазинным средствам.

Ранее Городовой рассказал, как выбрать качественное сливочное масло.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью