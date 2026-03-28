Круче уксуса и соды: фруктовый "компот" от накипи следа не оставит, чайник чист, как в день покупки

Известковый налет — постоянная проблема в регионах с жесткой водопроводной водой. Он оседает на стенках чайника и со временем ухудшает вкус воды. Его можно заметить и в виде белых частиц, плавающих в кипятке. Сами по себе они не опасны, но пить чай с такой «добавкой» неприятно.
Специальные гели и порошки против накипи хорошо работают, но многие хозяйки предпочитают очищать чайник натуральными средствами, считая их более безопасными. Один из самых простых и доступных способов избавиться от налета — обычный фрукт.
Лимон помогает решить эту проблему быстро и безопасно. Способом делятся хозяйки на форумах.
- Налейте в чайник воду примерно наполовину.
- Выжмите в воду сок половины лимона (можно бросить и саму кожуру).
- Вскипятите воду, дайте ей немного остыть, затем слейте.
- Прокипятите чайник еще раз с чистой водой, чтобы убрать остатки лимонной кислоты и запах.
Если налет сильный, процедуру повторяют дважды, используя "компот" из целого лимона.
Лимонная кислота эффективно размягчает известковые отложения и одновременно дезинфицирует поверхность. При этом лимон стоит недорого, а результат не уступает магазинным средствам.
