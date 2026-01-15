Куда исчез миллиард? Тайная история российской «Виагры», которой так и не случилось

Более одного миллиарда рублей из государственного бюджета было потрачено на создание российского средства для лечения эректильной дисфункции. Однако, несмотря на внушительные вложения, отечественный аналог так и не появился. Этот факт отражён в недавнем докладе Счётной палаты.
Изначально проект стартовал в 2016 году с задачей организовать выпуск медикаментов на основе мускуса саблезубого оленя. Для реализации планов предполагали построить специализированный питомник в Горно-Алтайске и лабораторное здание в Московской области. Ввести эти объекты в эксплуатацию собирались ещё в 2020 году.
Сроки запуска неоднократно переносились. Только летом 2024 года питомник начал работу. Лабораторный комплекс так и остался недостроенным.
Проверка, проведённая Счётной палатой, выявила отсутствие полного цикла производства: действующее вещество для разработки лекарства закупалось на рынке, а исследования велись на площадках частных медучреждений. В итоге проект не достиг поставленных целей. Контролёры направили собранные материалы в адрес главы государства и в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».