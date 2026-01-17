Куда исчезли сугробы? Петербург раскрывает загадки большой зимней уборки

В Петербурге подвели итоги расчистки города после январских снегопадов. На совещании в Центре комплексного контроля обсудили, как проводилась уборка и вывоз снега в различных районах. В проведённом совещании участвовал вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Ключевым пунктом встречи стали результаты уборки снега с 10 по 15 января. В среднем ежедневно расчищали 17,7 миллиона квадратных метров уличных и дворовых территорий. За этот период из дворов вывезли 22,9 тысячи кубометров снега, а с магистралей и дорог — свыше 500 тысяч кубометров.

Согласно правилам, уборка и вывоз снега должны завершиться через 9–12 дней после снегопада, однако техника и рабочие приступают к работе немедленно. Уже более 40 процентов уличной сети очистили от снега раньше установленного срока. В будние дни на улицах города трудились около тысячи машин, до 1200 — в периоды самой интенсивной работы.

Во дворах задействовали около 900 специальных машин и 400 дворников. В отдельные дни, как, например, 11 января, к работе привлекались свыше 11 тысяч человек. Лучшие темпы по уборке продемонстрировали Пушкинский и Василеостровский районы.

Особое внимание уделили наведению порядка на крышах домов и объектов социальной сферы, а также уборке рядом со станциями метро. На 15 января к очистке подлежали кровли 13 178 многоквартирных домов, из которых сняли снежные шапки и наледь с 10 072 зданий, что составляет 76 процентов от необходимого объёма. В Пушкинском, Колпинском, Московском и Приморском районах этот показатель превышает 90 процентов.

На уборке кровель работало в среднем около 1300 специалистов, в том числе штатные сотрудники и подрядные организации. Быстрее всего работы продвигались за пределами центра, а более низкие темпы зафиксированы в Адмиралтейском и Невском районах. За нарушения правил содержания территорий и крыш с начала зимы ГАТИ вынесла 115 постановлений, общая сумма штрафов по ним — свыше 10 миллионов рублей.

В ходе совещания отдельно рассмотрели состояние водостоков в центральных районах города. Также провели проверки на объектах торговли и сферы услуг, включая дни новогодних праздников и выходных. Был проведён мониторинг следующих зон:

83 территории парковок, автостоянок и пешеходных дорожек у магазинов и торгово-бытовых центров

49 случаев нарушений, по которым вынесены предостережения

7 постановлений о штрафах на сумму 430 тысяч рублей за нарушения, выявленные автоматическими системами фиксации наледи

Вице-губернатор заявил:

«В целом работы по уборке и вывозу снега были организованы в штатном режиме, основные объемы выполнены. По сравнению с прошлым годом удалось снизить уровень травматизма, и это результат системной работы. Вместе с тем есть территории, где требуется дополнительное внимание — по таким адресам уже даны поручения. Все вопросы, связанные с безопасностью пешеходов и качеством уборки, остаются на постоянном контроле».

