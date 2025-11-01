Городовой / Общество / «Купил — и сразу пожалел»: 5 китайских авто, которые в России проклинают обманутые владельцы
«Купил — и сразу пожалел»: 5 китайских авто, которые в России проклинают обманутые владельцы

Опубликовано: 1 ноября 2025 17:00
китайские авто
«Купил — и сразу пожалел»: 5 китайских авто, которые в России проклинают обманутые владельцы
Фото: Городовой.ру

Хозяева повелись на рекламу, а теперь кусают локти.

Рынок захлестнули «китайцы», но вместе с лавиной новинок пришли и разочарования. Покупатели заполняют форумы жалобами, а некоторые модели уже получили статус антирекламы.

Omoda C5

Красивая только на витрине. Версии с вариатором и балкой превращаются в телегу, которая подпрыгивает на каждой кочке. Коробки сыпятся на смешных пробегах, электроника живёт своей жизнью, а планшеты глючат как старый ноутбук из ломбардов. На ТО чаще приезжают за успокоительным, чем за проверкой ходовой.

Jetour Dashing

Космолет с характером пластикового чайника. Салон глянцевый, но ощущения как от бутафорского. Турбомотор тянет хуже атмосферника начала нулевых, коробка рвёт передачи, турбояма вечная. Впечатление одно — машина есть, ощущения машины нет.

Москвич-3

Культовый мем, а не автомобиль. Кузов без нормальной защиты — ржаветь начинает раньше, чем владелец успевает придумать имя машине. Сборка гуляет: сиденья шатаются, пластик дешёвый, вариатор боится всего, что не асфальт. Цена — как за кроссовер, получаешь — лотерейный билет.

Changan Alsvin

«Бюджет» в самом худшем смысле. Неоцинкованный кузов ловит рыжики после первых 30 тысяч, салон собран как будто в темноте. Цена привлекает, но после пары месяцев эксплуатации многие вспоминают Весту как утраченный комфорт-класс.

Kaiyi E5

Игрушка, которая быстро надоедает. На 3 500 км — стук в подвеске, шаровая умерла. На 5 000 — вариатор начал пинаться. Коррозия появляется буквально через полгода. Продать можно, но только со слезами и минусом в сотни тысяч.

Проблема не в китайцах: на родине они стоят копейки и честно работают в сегменте «дёшево и сердито». В России — налоги, растаможка и жадность дилеров делают их «премиумом», не имеющим к премиуму никакого отношения. Но среди китайских брендов есть и адекватные — нужно просто уметь отличать машину от блестящей мины.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
