Купленная зелень останется свежей неделю: правила, которые нужно соблюдать

Зелень — это не только украшение блюда, но и важный источник витаминов. Однако часто петрушка, укроп или кинза вянут уже на следующий день после покупки. Чтобы продлить им свежесть, нужно правильно продукты хранить. Вот несколько эффективных способов.

Влажное бумажное полотенце

Заверните зелень в слегка влажное бумажное полотенце и положите в пластиковый пакет или контейнер. Это создаст оптимальную влажность и не даст зелени быстро высохнуть. Главное — следить, чтобы полотенце не было слишком мокрым, иначе зелень может начать гнить.

Банка с водой

Поставьте зелень в банку с небольшим количеством воды, как букет. Затем накройте ее пластиковым пакетом и храните в холодильнике. Это позволит зелени сохранять свежесть до недели. Важно менять воду каждые два дня, чтобы избежать появления бактерий.

Использование герметичных контейнеров

Если у вас есть герметичные контейнеры, положите туда зелень с бумажным полотенцем на дне. Контейнеры создадут идеальные условия, чтобы зелень не потеряла влагу, но и не была слишком влажной.

Заморозка

Если зелень не планируется использовать в ближайшие дни, можно ее заморозить. Промойте, обсушите и нарежьте зелень, затем разложите в контейнеры или пакеты для заморозки. Замороженная петрушка или укроп сохраняют свои свойства и подходят для готовки.

Лимонный сок

Чтобы зелень не потеряла цвет, можно слегка сбрызнуть ее лимонным соком. Это добавит товару свежести и замедлит процесс увядания.

А еще мы писали, можно ли есть арбуз с косточками и чем это чревато для здоровья.