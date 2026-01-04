Курортный район вспыхнул — и смолк: спасатели поставили огню точку

Пожар произошёл в садоводстве «Разлив» на одной из дорожек в ночь на 4 января. Спасатели сообщили, что ликвидация возгорания заняла более двух с половиной часов. Инцидентом занимались специалисты экстренных служб Петербурга.
Возгоранию подверглась старая пристройка к новому жилому дому, размер которой составлял 24 квадратных метра. Во время происшествия внутри находился рабочий. Он отапливал помещение дровяной печью, и именно от неё огонь перешёл на стены постройки.
Мужчина попытался самостоятельно справиться с пожаром, но, осознав невозможность остановить распространение огня, покинул пристройку. Собственник участка уже был уведомлён о случившемся, однако не смог прибыть на место, поскольку находился за пределами города.
К тушению огня привлекли две пожарные машины и десять сотрудников. Они работали на общей площади постройки — 24 квадратных метра. Никто не пострадал.
