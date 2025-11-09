Курс на Неву: канадский нападающий Брендэн Лайпсик пополнил СКА

Канадский нападающий с российским гражданством Брэндан Лайпсик вновь стал игроком петербургского хоккейного клуба СКА. О его возвращении официально сообщил клуб. В прошлом сезоне спортсмен уже выступал за эту команду и принимал участие как в регулярном чемпионате, так и в матчах плей-офф, проведя 21 встречу.

Лайпсик начал заниматься хоккеем в родном Виннипеге, играя за команду «Виннипег Монаркс». Четыре года он провёл в составе «Портленда» в Западной юниорской хоккейной лиге. В сезоне 2012/13 спортсмен был признан лучшим бомбардиром, отличился результативностью и помог клубу завоевать чемпионский титул.

С 2014 года Лайпсик перешёл в Американскую хоккейную лигу, где выступал за «Милуоки Эдмиралс» и «Торонто Марлиз». В первый сезон он стал лучшим по результативным передачам среди дебютантов и дважды играл в звездном матче этой лиги. Затем, с 2016 по 2020 год, его карьера продолжилась в Национальной хоккейной лиге.

В течение четырёх лет нападающий представлял такие клубы, как «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон». За время выступлений в чемпионате он сыграл 187 матчей, набрав 59 очков, из которых 16 — результат заброшенных шайб, а 43 — передачи партнёрам.

Далее спортсмен продолжил выступления на площадках Континентальной хоккейной лиги: сначала за столичный ЦСКА, затем за магнитогорский клуб и дважды выходил в финал Кубка Гагарина. С июня 2023 года Лайпсик был в составе СКА, однако в начале следующего сезона перешёл в «Автомобилист», а затем — в «Сибирь».

В общей сложности в КХЛ на его счету 286 проведённых матчей и 170 очков, где 68 заброшенных шайб и 102 передачи. В январе 2024 года хоккеист получил паспорт гражданина России.