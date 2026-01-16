Городовой / Учеба / Лаборатории модерна: почему частные кружки и училища оказались важнее государственной Академии художеств на рубеже веков
Лаборатории модерна: почему частные кружки и училища оказались важнее государственной Академии художеств на рубеже веков

Опубликовано: 16 января 2026 17:58
Лаборатории модерна: почему частные кружки и училища оказались важнее государственной Академии художеств на рубеже веков
Городовой ру

Новая художественная жизнь кипела вне стен Академии, в частных инициативах, которые стали настоящими лабораториями модерна.

1. Общества и кружки как альтернативная система.

Они заменяли молодым художникам официальную школу, давая поддержку, выставочную площадку и идеологию.

  • «Мир искусства» (1898-1924). Это была не просто выставочная группа, а целое культурное движение, сформировавшееся вокруг журнала и фигуры Сергея Дягилева.

Их штаб-квартира — квартиры меценатов и редакция на набережной Мойки. «Мирискусники» противопоставили академическому реализму эстетизм, интерес к европейскому модерну, стилизации и книжной графике. Они создали моду на Петербург Серебряного века.

  • «Союз русских художников» (1903). Объединил московских и петербургских живописцев, сделав ставку на национальную тему, но поданную через поэтику символизма и импрессионизма (творчество А. Рылова, К. Юона).

Их ежегодные выставки в залах Общества поощрения художеств на Большой Морской были главным событием сезона для интеллигенции.

Художественно-промышленные учебные заведения как центры синтеза

В противовес Академии, они готовили не «творцов шедевров», а художников для промышленности, что идеально соответствовало духу модерна.

  • Центральное училище технического рисования барона Штиглица.

Его значение выходило далеко за рамки учебного заведения. При нём действовал грандиозный Музей прикладного искусства, куда учеников водили «на экскурсии» в античный, готический, ренессансный залы.

Это было воспитание вкуса через среду. Выпускники-«штигличане» (как будущий архитектор А. Щусев) формировали новый предметный мир города — от витрин до интерьеров.

  • Ремесленное училище цесаревича Николая.

Делало упор на практические навыки в ювелирном, столярном, бронзолитейном деле, поставляя кадры для мастерских Фаберже или мебельных фабрик.

День художника-новатора

Его путь лежал не в Академию на Университетскую набережную, но:

  • Утром — на занятия в Училище Штиглица в Соляном переулке.
  • Днём — в редакцию журнала «Мир искусства» на Мойке, обсудить макет нового номера.
  • Вечером — на вернисаж в залы Общества поощрения художеств на Большой Морской, 38.

Центры художественной культуры сместились из государственных учреждений в частные, мобильные, часто проектно-ориентированные сообщества. Их сила была в горизонтальных связях, объединении художников, критиков, меценатов и в остром чувстве современности, которой так не хватало официальной Академии.

Лариса Никонова
Учеба
