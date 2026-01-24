Ладожский мост уходит в отпуск: что теперь случится с жителями двух берегов?

28 января начнётся ремонт Ладожского моста на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области. Специалисты признали сооружение находящимся в предаварийном состоянии после проведения обследования. Цель предстоящих работ — устранить повреждения опорных элементов и продлить срок службы моста.
Первый этап работ продлится с 28 января до 28 марта. Полное завершение ремонта планируется во второй половине 2027 года. На это время на мосту будут перекрывать половину проезжей части, сохраняя движение по одной полосе в каждом направлении.
Скорость движения транспорта на Ладожском мосту ограничат до 40 километров в час. Власти подготовили рекомендации для водителей, предлагая использовать альтернативные пути объезда. Автомобилистам советуют выбрать региональную дорогу у Синявинских высот, «Южное полукольцо» вокруг Санкт-Петербурга, а также трассу М-10 с последующим выездом на кольцевую дорогу.
Представители администрации подчеркнули: "Текущая ситуация с игнорированием действующих ограничений по массе для грузового транспорта напрямую угрожает целостности конструкций и может привести к непредсказуемым последствиям". Население просят проявить терпение в связи с изменениями, поскольку другого решения на данный момент не найдено. Чтобы уменьшить неудобства, предусмотрены мероприятия по организации транспортного сообщения.
Для жителей введены дополнительные железнодорожные и автобусные рейсы на время ремонта моста:
- Поезд № 6805 Невдубстрой — Рыбацкое, отправление в 7:08;
- Поезд № 6705 Рыбацкое — Невдубстрой, прибытие в 18:57.
Автобусы из Кировска: к утреннему поезду автобус № 577 отправится с автостанции Кировска в 6:25, вечером пассажиров от станции доставит автобус № 574 (прибытие к 19:25). Жителям также доступна альтернатива — маршруты до станции Мга, где ходят дополнительные поезда.
Существующие автобусные маршруты № 565, 579 и 575 будут следовать по обычному расписанию через мост, однако из-за ремонтных работ возможны задержки.
