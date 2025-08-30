От цвета до модели: какая обувь идеально подойдет для теплой осени

Теплая осень — это время, когда можно выгулять туфли, надеть тренч и пойти гулять по петербургским улочкам.
Но чтобы быть в тренде, важно выбрать нужную модель и цвет обуви. Разбираемся вместе с экспертом, какую обувь выбрать на теплую очень.
Разобраться в модных веяниях «Городовому» помогла имидж-консультант Елена Бестави.
«Актуальные цвета в этом сезоне — это все оттенки коричневого, красный и базовые цвета — черный, белый, серый, а также принт под змею.
Актуальная фактура: лаковая кожа, замша, велюр.
Выбор модели огромен: от тонкой шпильки до устойчивых толстых каблуков с платформой, а также обувь на низком ходу.
В тренде изящная танкетка. В этом сезоне актуальны и острый, и тупой вариант мыса обуви», — отмечает эксперт.
Наслаждайтесь началом осени и будьте в тренде. Правильно подобранная обувь поможет вам выглядеть стильно и актуально.