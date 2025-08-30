Городовой / Общество / От цвета до модели: какая обувь идеально подойдет для теплой осени
От цвета до модели: какая обувь идеально подойдет для теплой осени

Опубликовано: 30 августа 2025 18:01
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Самое время стряхнуть пыль с туфель в шкафу или отправиться за новыми в магазин.

Теплая осень — это время, когда можно выгулять туфли, надеть тренч и пойти гулять по петербургским улочкам.

Но чтобы быть в тренде, важно выбрать нужную модель и цвет обуви. Разбираемся вместе с экспертом, какую обувь выбрать на теплую очень.

Разобраться в модных веяниях «Городовому» помогла имидж-консультант Елена Бестави.

Елена Бестави
Елена Бестави Стилист

«Актуальные цвета в этом сезоне — это все оттенки коричневого, красный и базовые цвета — черный, белый, серый, а также принт под змею.

Актуальная фактура: лаковая кожа, замша, велюр.

Выбор модели огромен: от тонкой шпильки до устойчивых толстых каблуков с платформой, а также обувь на низком ходу.

В тренде изящная танкетка. В этом сезоне актуальны и острый, и тупой вариант мыса обуви», — отмечает эксперт.

Наслаждайтесь началом осени и будьте в тренде. Правильно подобранная обувь поможет вам выглядеть стильно и актуально.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
