Ларисе Долиной грозили смертью: кто рискнул перейти черту?

Опубликовано: 11 ноября 2025 01:00
В сентябре 2024 года актриса и её помощник сообщили о полученных угрозах от неизвестных лиц.

Возбуждено уголовное дело по факту угроз убийством в отношении народной артистки России Ларисы Долиной и её помощника. Эту информацию огласили в зале суда, сообщает корреспондент Рен-ТВ.

В сентябре 2024 года неизвестные заявили артистке и её представителю, что убьют их или взорвут автомобиль, если заявление о мошенничестве не будет отозвано из полиции.

Адвокат певицы в Балашихинском городском суде уточнила:

«В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены»

Также добавляется, что лица, присылавшие угрозы, пока не установлены.

Напомним, дело о мошенничестве с квартирой, принадлежащей Долиной, было передано в суд Балашихи в октябре.

Обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере предъявлены четырём фигурантам. На данный момент все они находятся под стражей.

Обвиняемым грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее суд установил, что певица находилась под влиянием злоумышленников, когда продавала квартиру.

Юлия Аликова
Город
