Лёд на острове: в Петербурге открылся большой каток на Елагином

На Елагином острове первого декабря начал принимать гостей Большой каток, занимающий 4000 квадратных метров. По случаю первого дня вход на лед открыт для всех без оплаты, сообщает 78.ru
Посетители могут покататься на льду с девяти утра до девяти вечера в обычные дни, а по пятницам, выходным и праздничным дням — до одиннадцати вечера.
Работа катка организована ежедневно, расписание меняется только в конце недели и во время праздников. Появление новой ледовой арены дополнило зимние развлечения Петербурга.
Кроме того, начала функционировать площадка у Флагштока, также предоставляющая горожанам возможность провести досуг на свежем воздухе зимой.