Лекарство оказалось наказанием: петербуржец лечил простатит коноплёй — и лишился водительских прав

В Петербурге суд вынес постановление об ограничении права управления транспортным средством для мужчины, который был остановлен за рулём автомобиля в состоянии опьянения.

При проверке у него обнаружили марихуану в организме. Вячеслав, задержанный 4 июля, на суде заявил, что не употреблял наркотики намеренно, а объяснил наличие запрещённого вещества лечением простатита с помощью масла из конопли.

Мужчина настаивал, что причиной наличия выявленных веществ в его организме стала терапия, которую он проходил до задержания.

В ходе судебного разбирательства установили, что при медицинском освидетельствовании он сообщил врачу об использовании «ТераФлю» и валерианы, но о применении конопляного масла не упомянул.

Как подчеркнула Дарья Лебедева, представляющая объединённую пресс-службу судов, версия обвиняемого о лечении хронической болезни конопляным маслом не подтвердилась:

«Суд уточнил этот момент, и сказал, что версия Вячеслава о лечении хронического заболевания методом нанесения конопляного масла не нашла своего подтверждения».

Водителю газели назначено лишение водительских прав сроком на 1 год и 8 месяцев, а также денежное взыскание в размере 45 тысяч рублей.

