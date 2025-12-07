Ленинградские корни против петербургской моды: почему крыши больше не для всех

В Санкт-Петербурге существуют традиции, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Однако появляются и новые веяния, вызывающие всё большую тревогу, — в частности, модные экскурсии по крышам.

Для одних это символ свободы и необычного взгляда на город, для других — источник постоянного беспокойства. Те, кто вырос ещё в Ленинграде и помнит, как выглядели дома до капитального ремонта, всё чаще задаются вопросом: стоит ли эта “романтика” той цены, которую платит город и его жители?

Под запретом, но с аншлагами: нелегальная индустрия

Официально экскурсии по крышам жилых домов в Санкт-Петербурге запрещены. Власти справедливо считают, что крыши многоквартирных домов не предназначены для массовых посещений, поскольку не оборудованы необходимыми средствами безопасности.

Тем не менее, находятся “смельчаки”, именующие себя экскурсоводами, которые организуют такие прогулки в частном порядке, зачастую действуя вне всяких правил.

От энтузиастов к массовому бизнесу: эволюция опасности

Мода на покорение петербургских крыш захватила город не вчера.

Начиналось всё с редких фотографий смелых энтузиастов, затем появились “приватные” экскурсии, а теперь это настоящий массовый бизнес, обещающий “лучшие виды”, “захватывающие истории” и “безопасность под контролем”.

Однако реальность зачастую далека от рекламных обещаний.

Разрушенные мечты о безопасности: скользкие тропы и аварийные лестницы

Крыши, по которым водят людей, в большинстве случаев не оснащены перилами или ограждениями. Покрытие, будь то мягкая кровля или шифер, становится скользким, особенно после дождя или во время утренней росы.

Лестницы, ведущие наверх, часто находятся в аварийном состоянии.

“Проходит ли кто-то техосмотр? Вряд ли”, — справедливо отмечают те, кто видит эту тенденцию со стороны.

Речь идет не об одиночках-экстремалах, а о целой индустрии, где проводники нередко не имеют ни соответствующей лицензии, ни элементарной медицинской подготовки.

Жизнь на чердаке: тревоги жильцов

Существует и другая, не менее важная сторона медали — жизнь обычных петербуржцев. Крыши старого фонда — это не смотровые площадки, а неотъемлемая часть жилых домов.

Жители прекрасно знают, как легко повредить кровлю, и как последствия этого — протекающие потолки — сказываются на их жизни.

Доступ к крышам зачастую осуществляется через чердаки, где проходят трубы, электропроводка и другие технические коммуникации, куда “не должен попадать никто, кроме специалистов”.

“Слыша шаги и смех «туристов» над головой — тревожно”, — делятся своими переживаниями обитатели верхних этажей.

Романтика внизу: истинная душа Петербурга

И всё же, что насчет обещанной романтики? Да, вид с крыши может быть впечатляющим. Но что нового он несет тем, кто вырос в Петербурге и “так знает каждую улицу”? Разве не хватает в городе мест, где можно ощутить его особую атмосферу без риска?

“Разве не было этого чувства — просто в белую ночь пойти на набережную, когда город тих и ясен, без риска, без суеты?”.

Романтика, как отмечают противники таких экскурсий, “не высота. Это душевное состояние, которое можно найти и в тишине двора, и на берегу Невы, и в старом сквере на углу”.

Трудности правосудия и общая цена

Сейчас доступ на чердаки, согласно правилам, строго ограничен. Официальных экскурсоводов на крышах не встретишь — всё организуется через “договорённости” и “по знакомству”.

Однако, когда случается трагедия — падение или пожар — виновных найти бывает крайне сложно.

“А платим за всё мы, как горожане: ремонтом крыш, испорченным имуществом, собственной безопасностью”.

Экскурсии по крышам — это риск, который зачастую маскируется под городскую экзотику. На деле же это представляет собой прямую опасность и для людей, и для зданий, и для самой уникальной атмосферы Петербурга.

Город заслуживает того, чтобы его любили и исследовали “через уважение”, а не через экстремальные и опасные маршруты. Настоящий Питер — не на крыше. Он внизу: “в его улицах, дворах, лицах”. И он не нуждается в том, чтобы за ним “гонялись с фотоаппаратами по чердакам”.