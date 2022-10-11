Как варить пельмени: 3 способа, чтобы они были сочными и не разварились

Пельмени — это больше, чем просто блюдо, это символ домашнего уюта. Но даже их так просто испортить: достаточно передержать на огне пару минут, и вместо аппетитного ужина получится клейкая масса. Не беда! Это исчерпывающее руководство расскажет вам, как варить пельмени всеми способами, чтобы они всегда получались идеальными: сочными внутри и неразваренными снаружи.
Что нужно знать перед началом готовки
Правильная подготовка — это 80% успеха. Давайте разберемся с основами.
-
Какие пельмени вы готовите? Замороженные магазинные, свежелепленные домашние или охлажденные? От этого зависит время приготовления.
-
Выбираем правильную кастрюлю. Она должна быть широкой и с толстым дном. В тесной посуде пельмени будут слипаться и плохо провариваться.
-
Пропорции — это важно. На 1 литр воды берите about 1 столовую ложку соли без горки. Этого достаточно, чтобы тесто получилось вкусным, а фарш не был пресным.
Классический способ: как варить пельмени в кастрюле
Этот метод — золотой стандарт, который работает безотказно.
Ингредиенты и инвентарь:
-
Пельмени (замороженные или свежие)
-
Вода (из расчета 1 л на 100-150 г пельменей)
-
Соль (1 ст. л. на 1 л воды)
-
Лавровый лист, перец горошком (по желанию)
-
Широкая кастрюля
-
Шумовка
Пошаговая инструкция:
-
Доводим воду до кипения. Наливайте в кастрюлю достаточное количество воды — пельменям нужно пространство "плавать".
-
Солим и добавляем специи. Как только вода закипит большими пузырями, добавьте соль, лавровый лист и перец. Это поможет аромату проникнуть прямо в тесто.
-
Закладываем пельмени. По одному, но достаточно быстро, аккуратно опускайте их в кипяток. Чтобы они не слиплись, сразу же помешайте их шумовкой или ложкой.
-
Ждем закипания и варим. После всплытия убавьте огонь до среднего. Сколько варить пельмени после закипания?
-
Замороженные: 5-7 минут.
-
Свежие/домашние: 3-5 минут.
-
Не накрывайте крышкой, иначе они могут развариться!
-
-
Проверяем готовность. Разрежьте один пельмень: мясо внутри должно быть однородного серого цвета без розовых прожилок.
-
Достаем шумовкой. Аккуратно выловите пельмени из воды и выложите на тарелку. Так вы сохраните их целостность, в отличие от метода с дуршлагом.
Профессиональный совет: Некоторые производители, например, рекомендуют добавлять в кипящую воду 1 столовую ложку растительного масла. Это создает на поверхности воды тончайшую пленку, которая мешает пельменям слипаться друг с другом.
Альтернативные способы варки
Если вы хотите разнообразия или у вас нет плиты, эти методы вам помогут.
Как готовить пельмени на пару
Идеальный способ для тех, кто следит за калориями и хочет получить максимально сочный результат.
-
В пароварке: разложите пельмени в один слой на смазанной маслом решетке. Готовьте 15-20 минут после закипания воды.
-
Без пароварки: используйте дуршлаг, поставленный на кастрюлю с кипящей водой (следите, чтобы вода не касалась дуршлага). Накройте крышкой.
Как варить пельмени в мультиварке
Современный и удобный способ, который экономит ваше время.
-
Налейте в чашу мультиварки 1-1,5 литра горячей воды. Добавьте соль.
-
Установите корзину для варки на пару и выложите в нее замороженные пельмени в один слой.
-
Закройте крышку и установите режим «Варка на пару» на 15 минут.
Секреты идеальных пельменей: лайфхаки от шефов
-
Чтобы тесто не разварилось, никогда не закладывайте пельмени в холодную воду и не накрывайте крышкой в процессе активной варки.
-
Чтобы фарш остался сочным, не переваривайте их. Строго следите за временем.
-
Что делать, если пельмени слиплись? Не паникуйте! Просто аккуратно отделите их друг от друга ложкой прямо в кипятке. В будущем используйте больше воды и не забывайте про помешивание после закладки.
-
Нужно ли размораживать? Однозначно нет. Закладывайте их в кипяток прямо из морозилки.
С чем подавать вареные пельмени? Идеи соусов
Классика — это сметана, сливочное масло, уксус или майонез. Но почему бы не попробовать что-то новое?
-
Сметанный с чесноком и укропом: в сметану добавьте мелко нарубленный укроп и выдавленный чеснок.
-
Соево-чили соус: смешайте соевый соус, немного острого соуса чили, мелко рубленый чеснок и кунжутное масло.
-
Сливочно-горчичный: подогрейте сливки, добавьте дижонскую горчицу, соль и перец.
Частые ошибки и как их избежать
-
Ошибка: Заложили пельмени в холодную воду.
Результат: Они разварятся, так как долго будут нагреваться.
-
Ошибка: Переварили.
Результат: Тесто расползется, а фарш станет сухим и резиновым.
-
Ошибка: Слишком много пельменей в маленькой кастрюле.
Результат: Они слипнутся в один большой ком.
-
Ошибка: Недостаток соли в воде.
Результат: Преcное и безвкусное тесто.
Ответы на частые вопросы (FAQ)
Сколько по времени варить пельмени?
-
Замороженные магазинные: 5-7 минут после всплытия.
-
Свежие домашние: 3-5 минут после всплытия.
Как варить пельмени, чтобы не разварились?
Главные секреты: закладка в кипящую воду, достаточное количество воды, варка без крышки и точное соблюдение времени.
Почему пельмени получились сухими?
Скорее всего, вы их переварили. Из-за этого вся влага из фарша ушла в бульон.
Нужно ли промывать пельмени после варки?
Однозначно нет. Это испортит их вкус и текстуру, сделав тесто слизким. Промывание нужно только для салатов типа "Оливье" с пельменями, и то далеко не всегда.
Есть ли быстрый способ?
Да, можно сварить пельмени в микроволновке. Залейте их в глубокой посуде горячей водой, добавьте соль и готовьте на максимальной мощности 7-10 минут. Но этот способ хуже, так как есть риск получить неравномерно проваренное блюдо.
Заключение
Как видите, правильно сварить пельмени — это целая наука, но теперь она вам полностью известна. Следуйте этим простым шагам: кипяток, соль, помешивание и таймер — и у вас всегда на столе будут идеальные, сочные и аппетитные пельмени. Приятного аппетита!
А чтобы закрепить материал, посмотрите это наглядное видео-руководство от производителя пельменей «Мироторг»: