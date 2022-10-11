Как варить пельмени: 3 способа, чтобы они были сочными и не разварились

Подробное руководство, как правильно варить пельмени. Узнайте, сколько времени их готовить в кастрюле, на пару и в мультиварке. Секреты, чтобы не слипались, лайфхаки по подаче и частые ошибки. Готовьте как профессионал!

Пельмени — это больше, чем просто блюдо, это символ домашнего уюта. Но даже их так просто испортить: достаточно передержать на огне пару минут, и вместо аппетитного ужина получится клейкая масса. Не беда! Это исчерпывающее руководство расскажет вам, как варить пельмени всеми способами, чтобы они всегда получались идеальными: сочными внутри и неразваренными снаружи.

Что нужно знать перед началом готовки

Правильная подготовка — это 80% успеха. Давайте разберемся с основами.

Какие пельмени вы готовите? Замороженные магазинные, свежелепленные домашние или охлажденные? От этого зависит время приготовления.

Выбираем правильную кастрюлю. Она должна быть широкой и с толстым дном. В тесной посуде пельмени будут слипаться и плохо провариваться.

Пропорции — это важно. На 1 литр воды берите about 1 столовую ложку соли без горки. Этого достаточно, чтобы тесто получилось вкусным, а фарш не был пресным.

Классический способ: как варить пельмени в кастрюле

Этот метод — золотой стандарт, который работает безотказно.

Ингредиенты и инвентарь:

Пельмени (замороженные или свежие)

Вода (из расчета 1 л на 100-150 г пельменей)

Соль (1 ст. л. на 1 л воды)

Лавровый лист, перец горошком (по желанию)

Широкая кастрюля

Шумовка

Пошаговая инструкция:

Доводим воду до кипения. Наливайте в кастрюлю достаточное количество воды — пельменям нужно пространство "плавать". Солим и добавляем специи. Как только вода закипит большими пузырями, добавьте соль, лавровый лист и перец. Это поможет аромату проникнуть прямо в тесто. Закладываем пельмени. По одному, но достаточно быстро, аккуратно опускайте их в кипяток. Чтобы они не слиплись, сразу же помешайте их шумовкой или ложкой. Ждем закипания и варим. После всплытия убавьте огонь до среднего. Сколько варить пельмени после закипания? Замороженные: 5-7 минут.

Свежие/домашние: 3-5 минут.

Не накрывайте крышкой, иначе они могут развариться! Проверяем готовность. Разрежьте один пельмень: мясо внутри должно быть однородного серого цвета без розовых прожилок. Достаем шумовкой. Аккуратно выловите пельмени из воды и выложите на тарелку. Так вы сохраните их целостность, в отличие от метода с дуршлагом.

Профессиональный совет: Некоторые производители, например, рекомендуют добавлять в кипящую воду 1 столовую ложку растительного масла. Это создает на поверхности воды тончайшую пленку, которая мешает пельменям слипаться друг с другом.

Альтернативные способы варки

Если вы хотите разнообразия или у вас нет плиты, эти методы вам помогут.

Как готовить пельмени на пару

Идеальный способ для тех, кто следит за калориями и хочет получить максимально сочный результат.

В пароварке: разложите пельмени в один слой на смазанной маслом решетке. Готовьте 15-20 минут после закипания воды.

Без пароварки: используйте дуршлаг, поставленный на кастрюлю с кипящей водой (следите, чтобы вода не касалась дуршлага). Накройте крышкой.

Как варить пельмени в мультиварке

Современный и удобный способ, который экономит ваше время.

Налейте в чашу мультиварки 1-1,5 литра горячей воды. Добавьте соль. Установите корзину для варки на пару и выложите в нее замороженные пельмени в один слой. Закройте крышку и установите режим «Варка на пару» на 15 минут.

Секреты идеальных пельменей: лайфхаки от шефов

Чтобы тесто не разварилось, никогда не закладывайте пельмени в холодную воду и не накрывайте крышкой в процессе активной варки.

Чтобы фарш остался сочным, не переваривайте их. Строго следите за временем.

Что делать, если пельмени слиплись? Не паникуйте! Просто аккуратно отделите их друг от друга ложкой прямо в кипятке. В будущем используйте больше воды и не забывайте про помешивание после закладки.

Нужно ли размораживать? Однозначно нет. Закладывайте их в кипяток прямо из морозилки.

С чем подавать вареные пельмени? Идеи соусов

Классика — это сметана, сливочное масло, уксус или майонез. Но почему бы не попробовать что-то новое?

Сметанный с чесноком и укропом: в сметану добавьте мелко нарубленный укроп и выдавленный чеснок.

Соево-чили соус: смешайте соевый соус, немного острого соуса чили, мелко рубленый чеснок и кунжутное масло.

Сливочно-горчичный: подогрейте сливки, добавьте дижонскую горчицу, соль и перец.

Частые ошибки и как их избежать

Ошибка: Заложили пельмени в холодную воду. Результат: Они разварятся, так как долго будут нагреваться.

Ошибка: Переварили. Результат: Тесто расползется, а фарш станет сухим и резиновым.

Ошибка: Слишком много пельменей в маленькой кастрюле. Результат: Они слипнутся в один большой ком.

Ошибка: Недостаток соли в воде. Результат: Преcное и безвкусное тесто.

Ответы на частые вопросы (FAQ)

Сколько по времени варить пельмени?

Замороженные магазинные: 5-7 минут после всплытия.

Свежие домашние: 3-5 минут после всплытия.

Как варить пельмени, чтобы не разварились?

Главные секреты: закладка в кипящую воду, достаточное количество воды, варка без крышки и точное соблюдение времени.

Почему пельмени получились сухими?

Скорее всего, вы их переварили. Из-за этого вся влага из фарша ушла в бульон.

Нужно ли промывать пельмени после варки?

Однозначно нет. Это испортит их вкус и текстуру, сделав тесто слизким. Промывание нужно только для салатов типа "Оливье" с пельменями, и то далеко не всегда.

Есть ли быстрый способ?

Да, можно сварить пельмени в микроволновке. Залейте их в глубокой посуде горячей водой, добавьте соль и готовьте на максимальной мощности 7-10 минут. Но этот способ хуже, так как есть риск получить неравномерно проваренное блюдо.

Заключение

Как видите, правильно сварить пельмени — это целая наука, но теперь она вам полностью известна. Следуйте этим простым шагам: кипяток, соль, помешивание и таймер — и у вас всегда на столе будут идеальные, сочные и аппетитные пельмени. Приятного аппетита!

А чтобы закрепить материал, посмотрите это наглядное видео-руководство от производителя пельменей «Мироторг»: