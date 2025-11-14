«Лошади на Баржах?»: почему Наполеон так и не поплыл к Москве по каналам Петра I

А был ли шанс на «морскую» победу?

Существует мнение, что история XIX века, включая события, связанные с Отечественной войной 1812 года, в значительной степени является вымыслом.

Мемуары участников, генералов и солдат — все это, по мнению некоторых, фальсификация. Однако, даже если отбросить самые радикальные теории, сам факт похода французов на Москву неоспорим.

Вопрос лишь в том, каким путем достигалась цель. Популярная, хотя и весьма сомнительная, теория гласит, что Великая Армия могла двигаться обходным путем — по воде.

Мариинская система: секретное оружие, которое могло изменить ход истории?

Согласно этой версии, французская армия добиралась до цели водным путем, используя каналы, специально прорытые в Твери герцогами Ольденбургскими.

Иначе, как утверждается, Великая Армия не могла пройти по Смоленской дороге.

И хотя эта теория часто становится предметом насмешек, она, тем не менее, дает повод вспомнить о реальных гидротехнических сооружениях своего времени — Мариинской системе каналов.

Великая Армия по воде: правда и вымыслы о «водном пути» Наполеона

Сеть судоходных каналов, предшествовавшая железным дорогам, начала развиваться в России еще с середины XVII века. Однако, приоритеты изменились с переносом столицы в Санкт-Петербург.

Планы строительства второго Волжско-Балтийского пути, проходившего через Онегу и Шексну, начали прорабатываться по указу Петра I еще в 1710 году, но средств тогда не нашлось.

Вопрос неоднократно поднимался, что-то строилось, но решительного штурма болотистого водораздела в районе Рыбинска так и не произошло.

Екатерина II, изучив вопрос, пришла к выводу о большей целесообразности сухопутных путей, по которым она сама и путешествовала.

Кроме того, с 1713 года уже существовал западный Вышневолоцкий путь из Ладоги в Волгу через Новгород.

Каналы, которых не было: как Наполеон мог «плыть» на Москву

Строительство ключевого участка, связывающего Неву и Волгу, началось лишь в 1799 году под руководством инженер-майора Барклая-де-Толли.

Система, получившая название Мариинской (в честь императрицы Марии Федоровны), была завершена в 1810 году. Годом позже заработал и третий, Тихвинский путь.

Таким образом, к 1812 году существовало уже три водных пути из устья Невы на Волгу. Восточный, Мариинский, был наиболее перспективным, проходящим по крупным рекам и озерам.

Однако в начале XIX века он оставался наименее популярным из-за малонаселенности местности, где было трудно найти тягу для барж.

Западный, Вышневолоцкий, существовавший с петровских времен, не имел таких проблем, но шел по ручьям с низкой пропускной способностью. Средний, Тихвинский, занимал промежуточное положение.

Важно отметить, что через крупнейшие Мариинские шлюзы могли проходить лишь баржи водоизмещением до 50 тонн, что было целесообразно для того времени с конной тягой.

От Вольги к Неве: Мариинская система как загадка прошлого

А мог ли враг, теоретически, воспользоваться системой каналов для переброски армии на Москву?

Нет. Во-первых, обороняющаяся сторона могла легко парализовать систему, разрушив плотины и шлюзы. Система гидротехнических сооружений, в отличие от простого рва, требовала сложного обслуживания.

Шлюзы, позволявшие судам подниматься, работали только на спуск воды. Следовательно, на водоразделе требовалось водохранилище, запасавшее воду для навигации.

В случае спуска воды движение по каналу не могло возобновиться до следующего лета.

Во-вторых, ни один из трех Волжско-Балтийских путей не вел напрямую в Москву. Выйдя на Волгу в районе Твери, баржи могли спуститься до устья Оки, что означало значительный крюк, и подняться по Оке до устья Москвы-реки.

Однако, за исключением периода весеннего половодья, Москва-река до строительства канала в 40-х годах прошлого века не была судоходной. Это означало, что армии пришлось бы выгружаться севернее или южнее и восточнее Москвы.

Наполеон и водные пути: был ли шанс на «морскую» победу?

Это, в свою очередь, означало бы, что 200 тысяч боевых и транспортных лошадей, кавалерия, пушки и повозки с провиантом должны были бы перевозиться на баржах.

Десятки тысяч телег, занимающих массу места, также потребовали бы погрузки. Однако, если баржи и так имели конную тягу, логичнее было бы гнать табуны лошадей берегом, где шли бы и телеги.

Баржу могли тянуть всего пара лошадей, оставляя остальным коням другие задачи. На кораблях разместились бы лишь пехота, пушки и грузы.

Но если телеги идут берегом, то почему грузы должны плыть? Зачем вдвое удлинять путь через непролазные и безлюдные дебри русского севера?

Баржи не могли двигаться быстрее идущей шагом лошади, путь занял бы больше времени и потребовал бы больше фуража.

История, которую «придумали»? Мариинские каналы и «речной» поход

Итак, водные пути XVII-XIX столетий, несмотря на сходство, не имели преимуществ железных дорог. После появления последних они были либо заброшены, либо реконструировались для пропуска пароходов.

Однако даже последнее удалось сделать лишь в случае Мариинской системы, проложенной по крупным рекам. Тихвинская и Вышневолоцкая системы перестали функционировать.

Таким образом, «речной поход Наполеона» остается скорее интересным мифом, нежели реальным историческим эпизодом.