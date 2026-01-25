Лысеем по-новому: какие тайные враги скрыто портят вашу шевелюру

Доктор медицинских наук и специалист по заболеваниям волос Юлия Галлямова рассказала, какие факторы могут способствовать потере волос. Она отметила, что к этому приводит не только стресс или нехватка определённых витаминов, но и некоторые болезни, сопровождающиеся повышенной температурой, а также приём ряда лекарственных средств, например статинов для снижения уровня холестерина.

Одной из основных причин, вызывающих так называемое телогеновое выпадение волос — когда волосяные фолликулы слишком рано переходят в фазу покоя, — врач считает скрытый недостаток железа и нехватку белка в рационе человека. Юлия Галлямова пояснила, что при железодефицитной анемии уровень железа снижается как в крови, так и в костном мозге, из-за чего нарушается образование гемоглобина и эритроцитов. Дополнительно железо важно для нормальной работы митохондрий, обеспечивающих клетки энергией.

«Волосы одними из первых реагируют на дефицит белка и железа, потому что организм в условиях нехватки ресурсов "отключает" всё второстепенное», — пояснила трихолог.

Врач также обратила внимание на такие распространённые причины, как недостаток витаминов группы B (особенно B12, B9, B5) и расстройства работы щитовидной железы. Кроме того, менее очевидными, но значимыми факторами она назвала инфекционные заболевания с выраженной лихорадкой. По словам Галлямовой, массовое выпадение волос после перенесённого COVID-19 стало одним из заметных примеров влияния подобных инфекций на здоровье волос.

Помимо перечисленных факторов, на рост и структуру волос воздействуют гормональные изменения и противоопухолевые препараты, известные как цитостатики. Юлия Галлямова добавила, что сходным образом может действовать и приём некоторых других лекарств.

«Аналогичный эффект могут оказывать и некоторые другие широко применяемые препараты, включая статины — лекарства для снижения уровня холестерина в крови», — уточнила эксперт.

