Махровые полотенца будут мягки как в день покупки, если соблюдать несколько несложных правил

Секрет не только в температуре стирки и сушке.

Со временем даже самые качественные махровые полотенца теряют свою мягкость и начинают выглядеть не так привлекательно. Но не спешите идти в магазин за новыми! Есть множество простых и эффективных способов вернуть им первоначальный вид и сделать их снова приятными на ощупь.

Правильная стирка – основа мягкости

Многие считают, что достаточно просто закинуть полотенца в стиральную машину и добавить порошка. Однако махровые полотенца требуют особого подхода. Во-первых, никогда не перегружайте машину — полотенца должны иметь достаточно места, чтобы свободно двигаться, иначе они потеряют форму и будут грубыми на ощупь.

Используйте минимальное количество порошка или жидкого средства для стирки. Избыток моющего средства накапливается в волокнах ткани, что делает их жесткими. Для мягкости можно добавить небольшое количество уксуса прямо в отсек для ополаскивателя — он эффективно удаляет остатки порошка и делает ткань мягче.

Температура имеет значение

При стирке махровых полотенец важно следить за температурой воды. Оптимальной считается температура 40-60 градусов. Если стирать полотенца в слишком горячей воде, они быстрее изнашиваются и становятся жесткими. А вот прохладная вода может не справиться с загрязнениями и бактериями.

Народные лайфхаки для мягкости

Добавьте 100 мл белого уксуса в отделение для кондиционера при стирке. Это удалит остатки моющих средств и восстановит мягкость полотенец. Если ваши полотенца стали слишком жесткими, добавьте в барабан стиральной машины полстакана пищевой соды. Она помогает смягчить воду и улучшает структуру ткани. Имейте в виду, что это может испортить машинку, поэтому лучше все же просто замочить все в тазике.

Используйте специальные мячики для стирки или обычные теннисные мячики. Они помогают полотенцам лучше «взбиваться» во время сушки и предотвращают их скатывание.

Сушка – ключевой момент

Сушить махровые полотенца лучше всего на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей — они могут повредить волокна ткани. Если вы используете сушильную машину, выберите деликатный режим. Главное правило — не пересушивайте полотенца, так как это делает их жесткими.

Еще один народный лайфхак — положите вместе с полотенцами в сушильную машину пару льняных салфеток или небольшое полотенце. Оно впитает лишнюю влагу и поможет полотенцам оставаться мягкими.

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