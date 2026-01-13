Максим Фадеев остался без самого главного критика: ушла из жизни его мама

Максим Фадеев, широко известный как композитор, продюсер и создатель музыкального лейбла MALFA, сообщил о тяжелой утрате — его матери Светланы Петровны не стало. Он открыто рассказал об этом событии в своём канале в мессенджере, обращаясь к подписчикам и призывая их почтить память мамы.
Музыкант оставил слова:
«Сегодня я простился с моей мамой. В последний раз. Я прошу вас всех помолиться за неё, от чистого сердца (имя при Крещении — Фатинья). Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама».
Причина смерти Светланы Петровны осталась неизвестна. Накануне ей могло исполниться 79 лет. Женщина была известна в Кургане как руководитель хора во Дворце культуры строителей, она исполняла русские и цыганские песни, а также романсы.
