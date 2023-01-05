Певица не ожидала получить «оплеуху».
Музыкальный продюсер предложил новую идею.
Оскандалившаяся певица действует, не думая о последствиях.
Песни для нее написал российский продюсер.
Российский продюсер признался, что выезд из России для него теперь невозможен.
Продюсер начал продвигать себя, а не других.
Знаменитый продюсер планирует кардинально изменить свой творческий путь.
Певица намерена игнорировать закон об авторском праве и петь на концертах хиты Макса Фадеева.
Переезд за границу не даст ей возможность использовать чужой интеллектуальный труд.
Максиму Фадееву исполнилось 54 года.
Девушка получила предложение руки и сердца в необычной обстановке.
От тяжелых последствий голодания артистку спас Максим Фадеев.
Озадаченные поклонники стали поздравлять «влюбленных», хотя предполагают, что, возможно, речь идет о профессиональном сотрудничестве.
Продюсер рассказал поклонникам, как ему удалось скинуть 5 килограммов.
Поклонники продолжают выспрашивать артиста об удивительном методе похудения.
Звезда счастлива от совершенного преступления.
Методика продюсера максимально щадящая и не требует больших финансовых вложений.
Сын Никаса Сафронова порекомендовал держаться поближе к известному продюссеру.
За музыканта вступились его поклонники.
Продюсер пообещал поделиться секретом стремительного похудения.