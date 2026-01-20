Малыши под присмотром до поздна: зачем Общественная палата решила задержать детские сады

В России рассматривается возможность изменения режима функционирования детских садов. С подобной инициативой выступила Комиссия Общественной палаты по вопросам демографии, предлагая продление работы дошкольных учреждений до 20 часов.
Наталья Москвитина, заместитель председателя этой комиссии, указала на необходимость пересмотра действующего расписания в беседе с изданием РИА Новости.
Она подчеркнула, что не обязательно привлекать воспитателей к работе до позднего вечера, достаточно присутствия младшего персонала для обеспечения безопасности детей.
Москвитина считает, что устаревшее расписание не учитывает потребности современных родителей. По её словам, расхождение между продолжительностью рабочего дня семей с малолетними детьми и временем закрытия детских садов отражается на демографической ситуации.
«Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — заявила Москвитина.
Ранее стало известно, что с 1 февраля в стране увеличится сумма материнского капитала. Вопросы модернизации инфраструктуры детских садов и финансовой поддержки семей с детьми становятся всё более актуальными в государственной повестке.
