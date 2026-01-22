Городовой / Полезное / Манник «Солнце» по ливийскому рецепту: простое и традиционное угощение с восточной ноткой
Манник «Солнце» по ливийскому рецепту: простое и традиционное угощение с восточной ноткой

Опубликовано: 22 января 2026 10:15
манник
Манник «Солнце» по ливийскому рецепту: простое и традиционное угощение с восточной ноткой
Фото: Городовой.ру

Знакомый многим с детства манник может заиграть совершенно новыми красками, если приготовить его по ливанскому рецепту. Этот вариант отличается необычными ароматами и тёплым золотистым цветом, который напоминает солнце и отлично поднимает настроение в пасмурную погоду.

Ингредиенты

  • Манная крупа — 1 стакан
  • Мука пшеничная — 1 стакан
  • Сахар — 1 стакан
  • Молоко — 1 стакан
  • Масло растительное — ½ стакана
  • Разрыхлитель теста — 2 ч. ложки
  • Куркума — ½ ч. ложки
  • Семена аниса — ½ ч. ложки
  • Цедра апельсина (или ванильный сахар) — 1 ч. ложка
  • Соль — щепотка
  • Кунжут и дроблёные орехи — для посыпки

Приготовление

Шаг 1. Сухая смесь. В глубокой миске смешайте просеянную муку, манку, разрыхлитель, куркуму, анис, апельсиновую цедру, соль и ванильный сахар. Влейте растительное масло и перемешайте до однородной крошки.

Шаг 2. Замес теста. В слегка подогретом молоке растворите сахар. Постепенно влейте эту сладкую жидкость в мучную смесь. Взбейте всё миксером или венчиком до образования густого, гладкого теста.

Шаг 3. Выпечка. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой. Выложите в неё тесто, разровняйте. Посыпьте сверху кунжутом и измельчёнными орехами (например, миндалём или фисташками). Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть в форме, прежде чем нарезать.

Автор:
Игорь Мустафин
