Манник «Солнце» по ливийскому рецепту: простое и традиционное угощение с восточной ноткой

Знакомый многим с детства манник может заиграть совершенно новыми красками, если приготовить его по ливанскому рецепту. Этот вариант отличается необычными ароматами и тёплым золотистым цветом, который напоминает солнце и отлично поднимает настроение в пасмурную погоду.
Ингредиенты
- Манная крупа — 1 стакан
- Мука пшеничная — 1 стакан
- Сахар — 1 стакан
- Молоко — 1 стакан
- Масло растительное — ½ стакана
- Разрыхлитель теста — 2 ч. ложки
- Куркума — ½ ч. ложки
- Семена аниса — ½ ч. ложки
- Цедра апельсина (или ванильный сахар) — 1 ч. ложка
- Соль — щепотка
- Кунжут и дроблёные орехи — для посыпки
Приготовление
Шаг 1. Сухая смесь. В глубокой миске смешайте просеянную муку, манку, разрыхлитель, куркуму, анис, апельсиновую цедру, соль и ванильный сахар. Влейте растительное масло и перемешайте до однородной крошки.
Шаг 2. Замес теста. В слегка подогретом молоке растворите сахар. Постепенно влейте эту сладкую жидкость в мучную смесь. Взбейте всё миксером или венчиком до образования густого, гладкого теста.
Шаг 3. Выпечка. Форму для запекания застелите пергаментной бумагой. Выложите в неё тесто, разровняйте. Посыпьте сверху кунжутом и измельчёнными орехами (например, миндалём или фисташками). Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть в форме, прежде чем нарезать.