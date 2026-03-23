Март-2026 бьёт все рекорды: Петербург переживает самый тёплый месяц за всю историю наблюдений

Санкт‑Петербург переживает аномально тёплый март: по оценкам главного синоптика города Александра Колесова, текущий месяц может обойти 2007‑й и стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.
Какие рекорды побиты
Первая половина марта уже установила новый максимум: средняя температура составила +3,5 °C, что выше показателя 2014 года (+2,9 °C).
Вторая декада оказалась ещё теплее — +6,0 °C, почти на два градуса превысив рекорд 2015 года (+4,1 °C). За первые двадцать дней месяца также зафиксировано первое место с +3,6 °C, что выше результата 2015 года (+3,4 °C).
Прогноз на конец месяца
По словам Колесова, впереди ещё одна декада, и даже при небольшом похолодании к концу месяца обобщённая температура марта, вероятнее всего, останется рекордной.
Сейчас сохраняется значительный «тепловой запас»: до сих пор самым тёплым мартом считался 2007‑й со средней температурой +3,6 °C, а нынешний месяц уже идёт наравне с ним, причём впереди прогнозируются тёплые дни.
Причины явления
Синоптик пояснил, что такой характер погоды определяется сочетанием атмосферных процессов, сложившихся максимально благоприятно для прогрева.
Подобные условия уже отмечались, например, в 1890 году, однако март 2026‑го превзошёл все предыдущие рекорды.